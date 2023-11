Prêmio Destaque Imprensa Digital anuncia indicados com representante da região

O Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital), que vem crescendo a olhos vistos no mercado cultural, sendo atualmente o único a celebrar exclusivamente o teatro musical brasileiro, está de casa nova. Com cerimônia marcada para 6 de dezembro de 2023, o palco do Teatro VillaLobos, localizado no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, será o responsável por receber a 6ª edição, que, desde 2022, passou a ser realizada de forma presencial. O prêmio é idealizado pelo jornalista e ator Joaquim Araújo, que divide a criação com os jornalistas Grazy Pisacane e Wall Toledo, e com Pedro de Landa (in memoriam), falecido em junho de 2023. Criado no Bairro Assunção, em São Bernardo, o multiartista Thiago Gimenes, 40 anos, é um dos indicados, ao prêmio.

Thiago é formado em canto lírico e composição e regência, com especialização vocal em jazz, soul e blues. Com vasta experiência na área, o artista já dirigiu três musicais da Broadway no Brasil neste ano: Bonnie e Clyde, Alguma Coisa Podre e Os Últimos Cinco Anos, e o musical original brasileiro, Além do Ar, da Fundação Lia Maria Aguiar, que assinava a direção musical e artística, além de composições.

Contemplando produções que cumpriram temporada na capital paulista entre 1 de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023, e que estejam aptas a concorrer, de acordo com o regulamento e critérios de elegibilidade, o júri do Prêmio DID, composto, neste ano, por 11 representantes da imprensa digital, dedicados a divulgar o teatro musical ao longo de todo o ano, avaliou nesta edição 35 espetáculos e anuncia sua aguardada lista de indicados nesta quarta-feira, 1.

Mais de 160 profissionais foram citados pelos jurados nesta etapa da votação e 21 espetáculos, de 35 avaliados, receberam indicações. Encabeçam a lista "Alguma Coisa Podre!", com 13 indicações, e "Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway", com 12 indicações. O público também poderá contribuir com sua opinião, escolhendo o seu favorito entre os musicais indicados através da categoria “Destaque Voto Popular”. A votação será aberta ainda em novembro e o link divulgado na página oficial do Instagram @premiodid, e site oficial.

Já conhecida por seus números musicais diferenciados, e que, até 2021 eram apresentados de forma online, a premiação preserva o conceito de realizar apresentações inéditas, agora ao vivo; elas irão intercalar o anúncio das 18 categorias, eternizando versões exclusivas das produções indicadas a Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro, além do já aguardado medley de encerramento, dirigido por Daniel Salve. A noite, destinada especialmente aos convidados, adianta ainda surpresas emocionantes, como o in memoriam especial e o momento “Destaque Homenagem”, pensado para, a cada ano, enaltecer um profissional que possua uma contribuição histórica e relevante para o Teatro Musical no país. Na edição anterior, essa primeira estatueta foi entregue ao idealizador e produtor do Prêmio Bibi Ferreira, Marllos Silva, já a deste ano, será anunciada em breve.

Confira abaixo a lista completa de indicados do Prêmio DID 2023:

Lista de Indicados - DID 2023

COREOGRAFIA

ALONSO BARROS | Alguma Coisa Podre!

ALONSO BARROS | Elis, A Musical

ALONSO BARROS | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

GABRIEL MALO | Once, o Musical

KEILA BUENO | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

CENOGRAFIA

ADAM KOCH | Uma Linda Mulher - O Musical

ANDERSON DIAS | Mundaréu de Mim

CESAR COSTA E ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

DUDA ARRUK | Alguma Coisa Podre!

NATÁLIA LANA | Bob Esponja - O Musical

ILUMINAÇÃO

CAETANO VILELA | Iron: O Homem da Máscara de Ferro

FRAN BARROS E TULIO PEZZONI | Once, o Musical

MANECO QUINDERÉ | Alguma Coisa Podre!

MANECO QUINDERÉ | Bob Esponja - O Musical

PAULO CÉSAR MEDEIROS | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

VISAGISMO

ANDERSON BUENO | O Mágico de Oz - O Musical

DICKO LORENZO | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

FELICIANO SAN ROMAN | Alguma Coisa Podre!

FELICIANO SAN ROMAN | Bob Esponja - O Musical

MARCOS PADILHA | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

FIGURINO

CARLOS PAZETTO JR. | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

FÁBIO NAMATAME | Alguma Coisa Podre

FÁBIO NAMATAME | Funny Girl - A Garota Genial

JOÃO PIMENTA | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

KAREN BRUSTTOLIN | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

LETRA ORIGINAL

CAIQUE OLIVEIRA | Luther King - O Musical

ELTON TOWERSEY | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo - Um Musical imoral e Hilário

MAU ALVES E DANILO MOURA | Glam! O Musical

VITOR ROCHA | Mundaréu de Mim

DRAMATURGIA ORIGINAL

FERNANDA BRANDALISE | Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem

FLAVIO MARINHO | Judy - O Arco-Íris é Aqui

GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo - Um Musical imoral e Hilário

NELSON MOTTA E PATRÍCIA ANDRADE | Elis, A Musical

VITOR ROCHA - Mundaréu de Mim

ATOR COADJUVANTE

CLAUDIO LINS | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

GEORGE SAUMA | Alguma Coisa Podre!

LEO BAHIA | Alguma Coisa Podre!

LUCAS CÂNDIDO | O Rei Leão

MARCEL OCTAVIO | O Rei Leão

TIAGO ABRAVANEL | Anastasia - O Musical

ATRIZ COADJUVANTE

BEL LIMA | Alguma Coisa Podre!

BRUNA GUERIN | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

CAROL COSTA | Anastasia - O Musical

FAFY SIQUEIRA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

LETÍCIA SOARES | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

STELLA MIRANDA | Funny Girl - A Garota Genial

ATOR

BETO SARGENTELLI | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

MARCOS VERAS | Alguma Coisa Podre

MATEUS RIBEIRO | Bob Esponja - O Musical

MIGUEL FALABELLA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

RODRIGO GARCIA | Anastasia - O Musical

TIAGO BARBOSA | Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem

ATRIZ

BRUNA GUERIN | Once, o Musical

ELINE PORTO| Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

GIOVANNA RANGEL | Anastasia - O Musical

GIULIA NADRUZ | Funny Girl - A Garota Genial

LAILA GARIN | Elis, a Musical

LUCIANA BRAGA | Judy - O Arco-Íris é Aqui

REVELAÇÃO

DAVI SÁ | Bob Esponja - O Musical

FLÁVIO PACATO | Mundaréu de Mim

GUI GIANNETTO | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

LUCAS LIMAS | Once, o Musical

LUÍS VASCONCELOS | Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino

MATTILLA | Los Hermanos - Musical Pré-Fabricado

ELENCO

A IGREJA DO DIABO - UM MUSICAL IMORAL E HILÁRIO

ALGUMA COISA PODRE!

BOB ESPONJA - O MUSICAL

BONNIE & CLYDE - O MUSICAL DA BROADWAY

ONCE, O MUSICAL

DIREÇÃO MUSICAL

CARLOS BAUZYS | Funny Girl - A Garota Genial

FERNANDA MAIA | Once, o Musical

PAULO OCANHA | Luther King - O Musical

THIAGO GIMENES | Alguma Coisa Podre

THIAGO GIMENES | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

DIREÇÃO

DUDA MAIA | Mundaréu de Mim

GUSTAVO BARCHILON | Alguma Coisa Podre

JOÃO FONSECA | Bonnie & Clyde - O Musical da Broadway

DENNIS CARVALHO | Elis, A Musical

ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

MUSICAL BRASILEIRO

A IGREJA DO DIABO - UM MUSICAL IMORAL E HILÁRIO | A Casa Que Fala

CÁSSIA ELLER - O MUSICAL | Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes

CLUBE DA ESQUINA - OS SONHOS NÃO ENVELHECEM | Buenos Dias Projetos e Produções Culturais, MRG Projetos Culturais e Grupo Prisma

ELIS, A MUSICAL - ESPECIAL 10 ANOS | Aventura e Tenente Mendes Produções

MUNDARÉU DE MIM | Instituto Brasileiro de Teatro

MUSICAL ESTRANGEIRO

ALGUMA COISA PODRE! - Touché Entretenimento, Barho Produções e Uma Boa Produção

BONNIE & CLYDE - O MUSICAL DA BROADWAY | Del Claro Produções e H Produções Culturais

FUNNY GIRL - A GAROTA GENIAL | Barho Produções e 7.8 Produções Artísticas

ONCE, O MUSICAL | Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Solo Entretenimento

O REI LEÃO - T4F Entretenimento