10 termos que você precisa conhecer na hora de comprar um roteador

Para quem tem dificuldade em acompanhar a rapidez da evolução da tecnologia, é comum não entender novos jargões e termos técnicos que parecem complicados. Ao pensar em melhorar o Wi-Fi da sua casa, por exemplo, você pode se deparar com algumas expressões e nomenclaturas que parecem um tanto estranhas. Mas, não se preocupe. Os especialistas da Mercusys prepararam um guia simplificado para ajudar a entender o básico e ainda facilitar a escolha na hora de comprar roteador.

1. MU-MIMO

Vamos começar por uma tecnologia com nome bem fofo. Traduzindo para o dia a dia, é como se os roteadores, que possuem essa função, conseguissem conversar com vários dispositivos ao mesmo tempo, tornando a conexão mais rápida e estável. Os dispositivos MU-MIMO usam várias antenas para entregar essa conexão simultânea, enquanto os roteadores tradicionais criam uma fila para distribuir a conexão entre os dispositivos.

2. 2.4 GHz e 5 GHz

Agora vamos para algo que só parece complexo – principalmente porque une números e letras. Mas é mais simples do que você pensa. Estas são as frequências de rádio presentes nos roteadores modernos. A conexão 2.4 GHz tem um maior alcance e é mais eficaz em penetrar paredes, porém uma velocidade reduzida comparada à 5 GHz, que é mais rápida, mas é indicada para ambientes sem muitos obstáculos, como paredes, espelhos, entre outros.

3. Wi-Fi 6

Essa é uma boa para você ficar atualizado nas rodas de conversa. Se você busca mais desempenho e segurança, esse é o padrão de Wi-Fi do momento e o que você que vai querer ter em casa. Imagine uma avenida mais larga e segura para os dados viajarem, Wi-Fi 6 oferece velocidades de conexão até 40% mais rápidas em comparação com a geração anterior, o Wi-Fi 5. Permite, assim, que mais dispositivos operem na mesma rede sem reduzir a velocidade da conexão.

4. OFDMA

Essa é uma tecnologia que faz seu roteador conectar mais dispositivos ao mesmo tempo sem perder qualidade. Ou seja, com OFDMA, vários dispositivos podem transmitir e receber dados simultaneamente, reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiência geral da rede. Para você que ficou curioso, OFDMA significa “Orthogonal Frequency Division Multiple Access” (Acesso Múltiplo por Divisão Ortogonal de Frequência, em português). E é simplesmente uma técnica de modulação e acesso múltiplo usada em comunicações sem fio.

5. Beamforming

Imagine uma lanterna apontando diretamente para onde você precisa. Esse é o papel do Beamforming, levando o sinal do Wi-Fi diretamente para o aparelho conectado. Ao direcionar o sinal, há menos probabilidade de interferência com outros dispositivos eletrônicos e redes próximas. Isso é feito ajustando a fase dos sinais em várias antenas para concentrar o sinal na direção desejada, resultando em uma conexão mais forte, menos interferência e maior eficiência na comunicação sem fio, incluindo radares e celulares.

6. Porta Gigabit vs. Porta Fast Ethernet

Simplificando, a primeira é para quem busca velocidades maiores na internet (acima de 100 Megas e até 1.000 Mbps), ideal para redes de alta velocidade e para suportar múltiplas conexões. A segunda, mais antiga, para velocidades menores, compatível com aparelhos mais antigos.

7. Criptografias (WPA3 vs WPA2)

Esses são os soldados que protegem o seu Wi-Fi. A WPA3 é a mais moderna e segura, evitando invasões indesejadas. Como você parece estar já bem familiarizado vamos aprofundar um pouco mais. Essa segurança introduz criptografia mais forte, proteção contra senhas fracas e dificulta consideravelmente os ataques de força bruta reduzindo as chances de um hacker invadir a rede.

8 e 9. Halo Mesh e EasyMesh

Essa é para você que busca uma solução para aquela área da casa que o Wi-Fi não chega. Os roteadores Mesh permitem expandir o Wi-Fi para todos os ambientes da casa usando dois ou mais roteadores espalhados por diferentes cômodos. A diferença é que o EasyMesh segue um padrão internacional e é compatível com diversas marcas. Ou seja, você só precisa adquirir um novo dispositivo e aproveitar melhor o pacote de internet contratado.

10. Controle de Pais

É uma ferramenta oferecida por alguns roteadores – como os da Mercusys –, que permite aos pais ou administradores da rede monitorar e restringir o acesso à internet de dispositivos específicos. Muito além de garantir a segurança dos pequenos, permite controlar e monitorar o que é acessado na rede Wi-Fi, definindo horários e limites e até mesmo como segurança, pois permite acompanhar as crianças que estiverem conectadas fora de casa, servindo como ferramenta de rastreio e localização.