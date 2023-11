Professor José Rossi. Uma homenagem póstuma... ...ao criador do projeto... ...bola nos pés, livro nas mãos.

“Difícil não é semear, é tirar as ervas daninhas do terreno”.

José Rossi

No final do Campeonato José Rossi deste ano, disputado no Baetão no domingo, 31 de outubro de 2023, o Município homenageou o primeiro grande divulgador (e formador) do futebol infanto-juvenil de São Bernardo.

Professor (e poeta) José Rossi fez poesia. Redigiu pensamentos. Publicou livros. Popularizou as escolinhas de futebol. Defendeu sempre que os candidatos a craques deveriam, também, estudar, daí o projeto “Bola nos Pés, Livro nas Mãos”, que ele criou no interior na segunda metade da década de 1940, ainda quando jogava futebol, e popularizou em São Bernardo, em 1972, com livro que leva esse título.

O acervo – ou que restou do acervo – do professor Rossi terá exposição permanente no Poliesportivo de São Bernardo, na Avenida Kennedy.

Por enquanto, parte do acervo foi digitalizada e pode ser acessada na web/esporte/acervo-professor-jose-rossi, subdividido em cinco blocos: histórico, formatura, escolinhas, medalhas e espaço cultural VW.

UMA PERDA

Uma homenagem, em vida, perdeu-se: o filme narrado pela Voz de Ouro do Grande ABC, Rolando Marques, em 1979, quando José Rossi recebeu a Medalha de Honra Esportiva de São Bernardo a ele outorgada em solenidade realizada no Salão Nobre do Paço Municipal de São Bernardo.

MEMÓRIA ORAL

Resta a possibilidade de se estimular a memória oral, registrar as histórias envolvendo o professor José Rossi, como a alternativa que ele encontrou para alimentar os jogadores do Palestra de São Bernardo: recorreu ao primeiro Sacolão da cidade, obtendo legumes e verduras gratuitamente para o preparo de sopas nutritivas. Corriam os anos 1980...

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Divulgação

ONTEM E HOJE. José Rossi, a bola e o menino, no livro “Meu trabalho no futebol de Cuba” (1993); dona Diva Rossi, familiares e amigos no Baetão (2023): uma história que só começa a ser escrita

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Oliveira Lima, a rua mais comercial de Santo André.

Ontem: Lojas Americanas, Cine Tangará, Câmara Municipal, desfiles cívicos e carnavalescos, ônibus passando, carros circulando...

Hoje, a Camisaria Riviera mantém a tradição. No mais, tudo mudou.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 10 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8540

MANCHETE – Região terá Cr$ 561,8 milhões para a Saúde. Dinheiro será liberado pelo Estado.

INDÚSTRIA – O Grupo São Jorge instalava uma fábrica de massas frescas ao lado de seu moinho, em Santo André.

NOTA – E hoje? Cadê o moinho, a fábrica de massas, o Palácio de Mármore?

MAUÁ – Alunos do Sesi recolheram, em 45 dias, 100 mil latas de cerveja e refrigerante para trocá-las na empresa mineira Latasa por um computador 386 e uma impressora.

MOVIMENTO SINDICAL – Greve dos químicos é parcial; sete mil têm acordo.

CULTURA & LAZER – Angélica assumia sua porção mocinha. A cantora andreense buscava ampliação de seu público entre os jovens com o lançamento de disco mais ousado, “Meu jeito de ser”.

EM 10 DE NOVEMBRO DE...

1953 - Fundada a Instituição Assistencial Nosso Lar, da Vila Helena, Santo André, que teve origem, em 1950, num abrigo aos desamparados do Centro Espírita Francisco Ribeiro. Fundadores: José Corrêa Gomes e João Manoel Juanilho, entre outros.

1968 - Inaugurado o Mercado Distrital de Rudge Ramos.

HOJE

Dia Nacional da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento.

Dia da Indústria Automobilística

Dia do Trigo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Setenta e nove cidades aniversariam em 10 de novembro, a maioria do Maranhão, entre as quais Araguanã, Bacabeira e Bernardo do Mearim.

Fora do Maranhão, aniversariam, entre outras, Itaipulândia (Paraná), Nazaré (Bahia) e Paraúna – GO.

São Leão I

10 de novembro

O Magno (Itália, Toscana, 400 cerca de – Roma 461). Doutor da Igreja. Foi papa durante 21 anos.

Ilustração: Vatican News (divulgação)

Arte: Paulo César Nunes