Cata Preta. Lenhadores, carvoeiros, oleiros. A transformação: ...do rural... ao urbano.

Genericamente, o bairro Cata Preta inclui espaços urbanos ou em processo de urbanização como o Jardim Santo André, a Vila João Ramalho, a Vila Rica e o imenso espaço verde do Parque do Pedroso.

Também genericamente, o Cata Preta abrange favelas, chamadas núcleos, urbanizados ou em processo de urbanização, entre os quais: Bartolomeu Dias e João III (ambos na Vila João Ramalho), Cruzado 2 e Dominicanos (Jardim Santo André) e Pintassilgo (Parque do Pedroso).

Em particular, o Cata Preta é o espaço da cidade de Santo André conhecido como Núcleo Cata Preta II.

A memória oral informa que este núcleo começou a ser formado em 1980. Ele fica quase no final da Estrada Cata Preta. É formado por 20 logradouros públicos que receberam nomes de árvores, plantas, acidentes geográficos e fenômenos da natureza. Três exemplos: Praça das Águas, Rua da Neblina e Rua Tingui (nome de um arbusto leguminoso).

Estes 20 nomes foram escolhidos pela própria população, em plebiscito realizado na década de 1990.

Inicialmente, os moradores do Núcleo Cata Preta II votaram em nomes de pássaros para denominar as suas ruas, mas foram alertados de que o Recreio da Borda do Campo, na mesma região, já havia escolhido para suas vias públicas nomes de pássaros, aves e primatas como o mico-leão-dourado.

LOCALIZAÇÃO

O bairro Cata Preta faz divisa com a Vila São Pedro, já em São Bernardo. Foi uma área rural com olarias, lenhadores, caçadores, carvoeiros. Um grande latifúndio que teria pertencido a Manoel José de Oliveira Catta Preta, um dos vereadores a inaugurar a Câmara Municipal de São Bernardo em 1892 e que combateu na Guerra do Paraguai.

O PATRONO

Catta Preta residia em Ribeirão Pires. Trabalhava com lenha, tijolos e moinho do fubá. Foi o primeiro juiz de paz de Ribeirão, em 1897.

Natural de Minas Gerais, Catta Preta faleceu em 25 de setembro de 1918, aos 81 anos. A mulher, dona Olímpia, também mineira, faleceu em 18 de fevereiro de 1919, aos 65 anos. Ambos estão sepultados no Cemitério da Consolação, em São Paulo.

CARTÃO POSTAL. Final da Estrada Cata Preta, em Santo André. Ao fundo, o morro no limite com São Bernardo. No outro lado da elevação fica a Vila São Pedro

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 7 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8538

PESQUISA SALARIAL – Diário registrava as médias salariais da região. Publicava quadro da evolução salarial das principais categorias, em combinação com o Núcleo de Recursos Humanos do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano).

Eram pesquisadas 70 empresas e 130 cargos, em seis faixas:

1 - Analistas (de analista contábil a selecionadores de pessoal).

2 - Superior (de advogados a secretárias).

3 - Chefia/supervisão (de chefes de administração de pessoal a supervisores de produção).

4 - Administradores (de arquivista a recepcionista).

5 - Técnicos (de caixa a vendedor)

6 - Fábrica (de afiador a vigia).

Reportagem: Flavio Ficarelli.

EM 9 DE NOVEMBRO DE...

1938 – Prefeito Décio de Toledo Leite baixava ato dispondo sobre a instalação de fossas sépticas nos Distritos de Mauá, Ribeirão Pires e Paranapiacaba.

1968 - Inaugurado o Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.

2022 – Tinha início o 15º Congresso de História do Grande ABC, em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Ibaiti, Palmeira, Porto Amazonas e Quatro Barras.

Em Goiás, Itaberaí e Pires do Rio.

E mais: Goianinha (RN), Jacaré dos Homens (AL), Landri Sales (PI) e Vitória da Conquista (BA).

Alenildo, o último fotógrafo

“Na Bahia já quase não há fotógrafos de praça, talvez em Feira (de Santana) tenha um, pode que em Itabuna resista outro. Em Conquista era eu”, reflete, desanimado, o jovem que não quis migrar e que hoje, idoso, ainda espera um cliente sentado no banco da mesma praça. Ele e o cavalinho nordestino ainda resistem. Talvez seja porque pouco há no mundo maior que certas teimosias.

Da crônica dedicada por Victor Arroyo a Vitória da Conquista, a baiana aniversariante do rio.

Mais cidades brasileiras, na obra de Victor Arroyo:

HOJE

Dia Nacional do Hoteleiro

Dia internacional contra o fascismo e o antissemitismo.

Em 9 de novembro de 1938, numa noite de quarta-feira, tropas nazistas destruíram mais de oito mil prédios e casas, incendiaram sinagogas, feriram, prenderam e mataram judeus em várias cidades alemãs.

Esse terrível episódio ficou conhecido como ‘Noite dos Vidros Quebrados’ ou ‘Noite dos Cristais’, em alusão aos milhares de cacos de vidro que cobriram as ruas após os ataques.

Dia do Manequim

Santo Orestes

9 de novembro

Viveu no século 4º. Mártir. Seu nome significa “Homem da Montanha”.

