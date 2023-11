Bellingham é relacionado para jogo contra o Braga após assustar Real com problema no ombro

A pequena luxação no ombro sofrida por Jude Bellingham não impediu que ele fosse relacionado para a partida contra o Braga, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, marcada para as 17 horas de quarta-feira, no Santiago Bernabéu. O meio-campista britânico se recuperou bem e, após ser poupado das atividades de segunda, treinou com os companheiros no gramado nesta terça. Em alguns momentos, contudo, foi retirado do treinamento por precaução, por isso não é certo se começará jogando.

"Eu não sei se ele vai jogar, mas ele se recuperou bem e não mostrou nenhum problema durante o treino desta terça", disse o técnico merengue Carlo Ancelotti. "O mais provável é que ele jogue, mas ainda vamos fazer uma reavaliação antes do jogo para ter certeza de que está em condições de participar da partida", completou.

Bellingham se machucou durante o empate sem gols com o Rayo Vallecano, no domingo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos dez minutos da partida, ele caiu depois de uma dividida, com dores no ombro. Após ser atendido, continuou em campo com uma proteção no local e jogou até o apito final, sem conseguir ajudar a equipe a sair de campo com a vitória.

Contratado pelo Real Madrid na última janela de transferências, após se destacar com as camisas do Borussia Dortmund e da seleção inglesa, o jovem atleta de 20 anos já tem 13 gols e três assistências em 14 jogos. Em março de 2024, deve enfrentar a seleção brasileira, que marcou um amistoso com a Inglaterra.

Na Liga dos Campeões, Bellingham marcou gols nos três jogos disputados pelo Real Madrid até aqui, contra Union Berlin (1 a 0), Napoli (3 a 2) e Braga (2 a 1). Todos terminaram em vitória para o lado espanhol, por isso a equipe comandada por Carlo Ancelotti lidera o Grupo C, com nove pontos.

CAMAVINGA FICA ATÉ 2029

Também nesta terça, o Real Madrid anunciou a renovação de contrato do volante Camavinga, que assinou um novo vínculo válido até 30 de junho de 2029. O francês está no Real Madrid desde 2021. Foi contratado quando tinha apenas 18 anos, e venceu seis títulos logo nas duas primeiras temporadas, entre eles uma Liga dos Campeões. Aos 20 anos, já soma 114 jogos com a camisa merengue.