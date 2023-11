Programação do Lollapalooza 2024 tem Blink-182, Sam Smith, Luisa Sonza, Gilberto Gil, Titãs e mais

Boa notícia para os fãs do Blink-182. Depois de ter que cancelar os shows que a banda faria por aqui em 2023 por problemas de saúde, agora eles confirmam que em 2024 estarão em solo brasileiro.

Pois é! A banda de Travis Barker foi confirmada no Lollapalooza 2024, assim como SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs, que são as principais atrações do do festival.

Entre os brasileiros, nomes como Luisa Sonza e Gilberto Gil chamam a atenção no evento que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 7, nas redes sociais do evento. Os ingressos para a edição de 2024 já estão à venda.