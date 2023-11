Ana Paula Padrão desabafa sobre cuidar do marido: 'Me sinto extremamente vulnerável'

A apresentadora Ana Paula Padrão publicou uma reflexão sobre o cuidado que tem com o marido, Gustavo Diament, após o acidente que ele sofreu. Gustavo caiu em uma vala de sete metros depois de um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Ele recebeu alta hospitalar na última quarta, 1º.

Ana Paula detalhou que tem sentido dificuldades de retomar a rotina de antes do ocorrido e que o cotidiano tem sido "cansativo", mas que está bem. "Resolvi começar voltando a treinar, coisa que eu fazia quase toda manhã, mas essa noite foi mais agitada, eu me atrasei toda. ... É muito difícil desgrudar do cuidado que eu tenho 24h com o Gustavo para fazer qualquer outra coisa, inclusive essas que me fazem bem."

A apresentadora citou a "economia do cuidado" - trabalho realizado por pessoas que cuidam de outras pessoas -, mas confessou que não tinha "ideia do que é ser uma cuidadora de alguém que ama". Ela descreveu a experiência como "avassaladora", fisicamente e, principalmente, emocionalmente.

"Se ele dorme bem, eu durmo bem. Se ele está com muita dor, eu me sinto a última das criaturas, a mais impotente do mundo, por não poder fazer nada, a não ser dar os remédios que o médico prescreveu", disse. Ela descreveu que Gustavo tem "sorte" por poder se recuperar e que a apresentadora também tem "sorte" por ter uma rede de apoio.

"Eu fiquei pensando: Como é cuidar de alguém sem isso tudo que eu tenho e por tempo indeterminado, às vezes, uma vida inteira?", questionou. "Eu não sei quem eu vou ser no futuro, mas eu já sei que eu não sou mais a pessoa que eu era quinze dias atrás. Eu me sinto extremamente vulnerável, mais emotiva e muito menos apegada a tudo que não seja muito fundamental."

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais