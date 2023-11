Em Barcelona, Paulo Serra palestra sobre inovação em Sto.André

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi um dos palestrantes do Smart City Expo World Congress, feira internacional de cidades inteligentes que acontece nesta semana em Barcelona, na Espanha. Durante a explanação, o tucano comentou sobre o processo de transformação digital da Prefeitura e como há ampliação de IoT (Internet das Coisas) na rotina da administração municipal.

O chefe do Executivo andreense listou série de ações na área de inovação, como a instalação de 316 quilômetros de fibra ótica, 225 prédios públicos conectados, 50 pontos de wi-fi livres, 609 câmeras de monitoramento externas, 3.148 câmeras de monitoramento em equipamentos públicos, 26 estações meteorológicas municipais, 70 pluviômetros, 560 bocas de lobo inteligentes, 23 mil lâmpadas de LED instaladas, 100% de transporte público monitorado por GPS, 70 semáforos inteligentes, um sistema de comunicação e transmissão de dados a comunidades remotas, além de 58,7% da área coberta pela tecnologia 5G, alcançando 98,9% dos lares.

“Nossa tecnologia e projetos inovadores nos permite ter, em tempo real, muitos dados da cidade para gerir a Prefeitura. A criação de uma base de dados ampla nos permite adotar projetos públicos inteligentes e mais eficientes”, comentou Paulo Serra, na palestra. “São mais de 20 projetos baseados nas melhores práticas de cidades inteligentes recomendadas pela ONU”, emendou. “Cidades vão mudar o mundo com inovações e conectividade.”

O planejamento de IoT, segundo Paulo Serra, possibilita o rápido diagnóstico de problemas, além de antever algumas situações críticas. A instalação de bocas de lobo inteligentes, por exemplo, permite à Prefeitura saber se determinado bueiro está próximo do entupimento e, assim, limpá-lo antes de uma chuva forte provocar alagamentos naquele determinado ponto.

O mesmo conceito se aplica à questão de semáforos inteligentes. Caso haja algum acidente viário, é possível programar remotamente um fluxo de tráfego que facilite o acesso a possíveis vítimas sem prejudicar em demasia o trânsito na região.

“Todo esse conceito está interligado no nosso COI (Centro de Operações Integradas), uma moderna estrutura com imagens geradas em tempo real pela nossa GCM (Guarda Civil Municipal), pelo departamento de trânsito e pelo setor de emergência, conectada ainda com a polícia, o sistema de transporte coletivo e de saúde. É um equipamento super importante para prevenção e estratégia de ações públicas efetivas”, pontuou.

Paulo Serra também detalhou o planejamento de futuro, de fazer a Prefeitura mergulhar de vez na tecnologia 4.0, com parceria e apoio de indústrias já desenvolvidas, universidades e sociedade civil.

A participação do tucano na Smart City Expo World Congress foi simbólica porque, em 2017, ele esteve na feira na condição de visitante - e agora volta como palestrante, na mesa Melhorando a Vida Urbana por meio do IoT. As atividades vão até quinta-feira.