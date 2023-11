Poços de Caldas. Amores e desamores. A história de dom Epa... ...na cidade dos noivos.

No Sul de Minas Gerais, a cidade conhecida como a das luas de mel, de tantos casais de várias partes do País, inclusive o Grande ABC. E aqui ocorre o inverso: não são os migrantes que vêm, em massa, de Poços de Caldas; mas sim os daqui que procuram Poços, pela sua rede hoteleira e tratamento medicinal.

Victor Arroyo, o peruano mais brasileiro de todos, lá esteve e dialogou com um personagem real.

O nome dele é Epaminondas

Texto: Victor Arroyo

Epaminondas, como outros muitos Epaminondas nessa terra de Deus, gosta de ser chamado simplesmente de Epa.

O conheci no mercado municipal de Poços de Caldas degustando queijos e bebendo suco de uva.

Era um homem educado, amadurecido e franzino, desprovido do tipo de beleza física tão demandada, como sobrestimada, nos tempos atuais.

De jovem pôde ter sido mais confiante, mas nessa altura da vida parecia retraído, algo tímido. Mesmo assim, foi simpático e fácil de conversar.

Havia nas palavras que usava sabedoria popular e um quê de tragédia grega, atributo que veio com o nome, mas que deve ter consolidado ao longo da vida.

Me contaram que dom Epa não tinha filhos nem família conhecida. Havia sido infeliz no matrimônio, fato antigo que acontecera ainda jovem fruto de um amor fulminante da adolescência.

Sem as habilidades necessárias e carregando mágoa no coração foi perdendo as chances de voltar a se relacionar, de lutar mais uma vez, de insistir e buscar ser feliz. Em vez disso, trocou o sol da praça pela luz vermelha do inferninho, o suco de frutas pelo licor, o cumprimento na rua por um cheiro no pescoço.

Dom Epa, como outros, quis descomplicar o que para ele era complexo e foi procurar afeto onde não tem afeto, mas algo bastante inferior, que quanto mais caro fica mais fingido e parecido ao sentimento procurado.

Com dinheiro era possível alugar beleza, juventude, firmeza, mas principalmente carinho e com algo de imaginação, talvez amor. Foi assim até o dia em que viu no semblante da bela garota da vez um gesto de asco e nojo, repulsão pelo seu corpo flácido, pela decrepitude, pelas marcas do tempo na pele, pelos lábios finos e o beijo seco, por tudo que ele era.

“Nojo de mim, meu Deus”, teria dito. Como se os olhos da jovem fossem seus próprios olhos assustados com sua imagem revelada, porque a idade que carregamos chega primeiro em quem nos vê.

Triste Epaminondas, que não pensava merecer tamanha reação de um corpo tão fresco e bonito. Triste Epaminondas, que envergonhado deixou de frequentar bataclanes lutando por apagar da memória tanta rejeição.

Quando o conheci, os sucessos já haviam se perdido no tempo. Contam, no entanto, que dom Epa continua assíduo ao felpudo carmesim e às sobrelojas onde se comercializa o amor. Só que ao parecer sua insistente procura por afeto e companhia tem agora novas exigências, irrenunciáveis para fechar negócio.

Dom Epa não aceita, nem juventude, nem beleza. Nenhum atributo físico que eleve o contraste entre uma pele e outra. Prefere meretrizes rejeitadas, esquecidas, qualquer mulher que como ele carregue tristeza e vergonha, algo para compartilhar, coisa pouca que lhe faça sentir que não está sozinho no mundo.

Crédito da foto 1 – Prefeitura de Poços de Caldas (divulgação)

MEMÓRIA CONSTRUÍDA. Antigo Mercado Municipal de Poços de Caldas: imagem salva e preservada pelo memorialista José Ranauro

A araucária

E aí, amigos da Memória. Descobriram a localização desta paisagem? O desafio foi lançado ontem aqui em Memória.

Mostramos hoje outra fotografia, mais aberta, batida em agosto num dos caminhos mais antigos e históricos do Grande ABC – vejam a placa à esquerda, no poste.

Investiguem. Compartilhem. Vamos interagir.

Amanhã, sem falta, a gente conta onde é. Até lá.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 7 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8538

MEMÓRIA – Família Lazzuri, de São Bernardo, comemorava quase um século na região.

Mais de 200 integrantes da família de imigrantes italianos se reuniam em almoço naquele domingo de 1993.

O último encontro fora 30 anos antes, em 163, com missa na Matriz da Boa Viagem.

EM 8 DE NOVEMBRO DE...

1903 – Etore Pancetti nasce em Pietrasanta, Província de Luca, na Itália. Vem para o Brasil, e para Santo André, com 22 anos. Faz carreira de motorista.

1953 – Kilza Setti, pianista de São Bernardo, interpreta Vila Lobos, Camargo Guarnieri e Chopin em audição da Radio Gazeta.

Clube Bochófilo de Santo André sagra-se tetracampeão paulista ao vencer o Cisplatina, da Capita, por 6 a 2; Rhodia fica em segundo lugar.

Fundada a União Espírita de São Caetano.

1973 – Aposentados de Santo André celebram o seu dia. A data foi escolhida para lembrar o 8-11-1922, quando do encaminhamento do projeto que criou a primeira caixa de aposentadoria, de autoria do deputado paulista Eloi Chaves.

Registrado o primeiro acidente na Avenida Perimetral, em Santo André: dois fuscas vermelhos chocam-se no viaduto que passa sobre a Avenida Ramiro Colleoni, o Viaduto Ângelo Gaiarsa.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaimbê e Piacatu.

No Rio Grande do Norte, Monte de Gameleiras e Parelhas.

E mais: Guarani de Goiás (GO), Ibiporã (PR), Jaguaribe (CE), Miranorte (TO), Nova Canaã (BA), Piancó (PB) e Rancho Queimado (SC).

Santa Elisabete da Trindade

8 de novembro

Religiosa carmelita (França, 1880-1906)

Ilustração: Canção Nova (divulgação)

Arte: Paulo César Nunes