Japão com crianças – 5 programas imperdíveis

Quem pretende conhecer o Japão com crianças encontra uma série de passeios divertidos. A longa distância e cultura completamente diferente contribuem para que famílias optem por regiões mais convencionais. Criador da Hello Kit e dos desenhos de Mangás, oferece muita programação para os pequenos.

Confira algumas dicas da agência de viagens Quickly Travel, especialista em roteiros pelo Japão.

Japão com crianças – 5 passeios imperdíveis

1. Museu Ghibli

O museu Ghibli é dedicado às obras-primas dos filmes de animação do Studio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki, como “Meu Vizinho Totoro” e “A Viagem de Chihiro”. As crianças ficarão encantadas com os personagens e as exposições interativas que mostram o processo de criação desses filmes.

2. Disney Tokyo

Localizada em Urayasu, a 15 quilômetros de Tóquio, o complexo Disney no Japão possui dois parques: Tokyo Dineyland e Tokyio Disney Sea, com atrações exclusivas, além de três hotéis. Inaugurada há 40 anos, a Tokyo Disneyland foi o primeiro parque da Disney a ser aberto fora dos Estados Unidos.

3. Tóquio para Quioto de trem-bala

Além da diversão de viajar em um trem bala, a dica é visitar o templo de Fushimi Inari, em Quioto, um dos cartões postais da região. É um cenário mágico e de tirar fôlego, localizado no topo de uma montanha. Há ainda outras atrações valem a visita, como o Pavilhão de Ouro, a Floresta de Bambu e o templo Kiyomizu Dera.

4. Hakone Open Air Museum

Localizado em Hakone, a 90 minutos da estação Shinjuku (Tóquio), o museu ao ar livre possui um parque de 70 mil metros quadrados com cerca de 100 esculturas de arte moderna. O ponto alto para as crianças é a Woods of Net, uma obra interativa, feita de tramas gigantes de crochê interligadas, coloridas e cheia de buracos e passagens. Ela permite que as crianças experimentem cores e formas com todo o corpo enquanto escalam, pulam e se sentam nas bolas da estrutura.

5. Restaurante Uobei

Versão mais futurista dos restaurantes japoneses de esteira, o Uobei, em Tóquio, conta com cardápios em tablets e pratos preparados por robôs, que chegam em um trilho conhecido como o mais rápido do mundo. Após selecionar um prato, espera-se cerca de 3 minutos e então aparece uma bandeja já com o pedido. É uma maneira divertida e high tech para as crianças apreciarem a culinária japonesa.