Já fui uma araucária. Poderia ser em São Carlos. Mas esta foto é do Grande ABC. Onde? Quem sabe? Escreva...

De São Carlos vieram várias famílias para o Grande ABC. Artista plástico Euclides Antonio Rios é de São Carlos e veio jovem para Santo André, aqui desenvolvendo e consagrando a arte que o levou a ser incluído em enciclopédias nacionais e que teria inspirado o comediante Ronald Golias (também são-carlense) a dizer em seus quadros de televisão:

- Euclides, Eucrides...

Quem mais é de São Carlos no Grande ABC? Por certo, muitos mais, pois a nossa região é formada por gentes de todas as partes, de todos os hemisférios, a exemplo do próprio Victor Arroyo, que é peruano.

São Carlos é uma das cidades retratadas pelo arquiteto Victor no livro-eletrônico “Memórias improváveis de uma vida breve”, o segundo de uma série. E na crônica, Victor cita uma araucária, talvez semelhante a esta, cuja localização ‘Memória’ encontrou pouco antes das férias deste ano e cujo endereço gostaríamos que o prezado leitor arriscasse a dizer.

Uma dica: esta linda paisagem fica em algum bairro do

Grande ABC. Por enquanto, suspense...

Muitas vidas

Texto: Victor Arroyo

Antes de estar aqui já fui, estive e fiz muitas coisas.

Já fui a sombra de um manacá florido de beira rio e folha de manjericão sobre queijo derretido.

Fui uma gota de suor em dia quente, a palavra na ponta da língua, um sabor amargo na boca, o som da chuva e o vento.

Fui a carga elétrica que queimou a lâmpada e o segundo de escuridão antes de ser a chispa que acendeu o fogo.

Porque quando se é tantas coisas, quem foi encontro e despedida, reconhece os sinais nas faces da vida.

Um acorde de violão, um silêncio, um palpite, uma ideia, já fui.

Tudo ocorre tão depressa que é difícil de explicar. É a vida que se precipita na praia sem parar. Sim, já fui onda.

Já fui arrependimento, choro de indignação, lágrima de saudade. Um abraço de amigos, uma caricia, já fui nuvem, fui delírio, já fui grito de gol. Fui tantas coisas antes de estar aqui. Porque há lugares distantes de casa aos quais também pertencemos.

Em São Carlos, não sei dizer, mas aqui já fui esplendida araucária e farelo de polvilho, quiçá uma saudação no parque, um despreguiçar, ou tão-só um suspiro breve sob cujo encantamento dois jovens segurando as mãos entrelaçaram suas vidas no maior amor do mundo.

Mais cidades brasileiras, na obra de Victor Arroyo:

ARAUCÁRIA? Imagem feita por esta página Memória em 19 de agosto de 2023, um sábado. Arredores do Grande ABC, poucas vezes citados. O urbano vai cercando esta paisagem. Em que bairro? Em qual das sete cidades? Quem sabe?

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 7 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8538

MANCHETE – Começam os atos de rua contra corrupção.

Movimento “Ética na Política” organizava “arrastão da ética” no Rio de Janeiro; branco foi a cor oficial do protesto; Salvador reunia 15 mil pessoas.

PONTO DE VISTA – Escrevia o jurista e vice-prefeito de São Bernardo, Tito Costa: “Não se pode dizer que a gritaria de Michael Jackson e Maddonna seja agradável”.

EM 7 DE NOVEMBRO DE...

1953 – Inaugurado o posto do Samdu (Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência), órgão do Ministério do Trabalho, na Rua Bahia, 296, em São Caetano.

Começava a quermesse da Vila Paula, em São Caetano, pró-construção da capela do bairro.

1968 - O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, visitava a Volkswagen e a Willys, em São Bernardo.

Inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista.

1973 – Cabo-tronco rompe e deixa 2.300 assinantes da CTBC da linha Mauá-Ribeirão Pires impedidos de fazer ligações interurbanas.

Estreava no Teatro Conchita de Morais, em Santo André, comédia de Raimundo Magalhães Junior, com Dercy Gonçalves.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Paraíba, hoje é o aniversário de Caiçara e São José de Caiana.

E mais: Alexandria (RN), Arapoema (TO), Bom Jesus de Goiás (GO), Ibatiba (ES), Jaguapitã (PR), Jaru (Rondônia), Santana do Araguaia (PA) e Simões Filho (BA).

HOJE

Dia do Radialista. Criado por lei sancionada em 2006 pelo presidente Lula. Escolheu-se o 7 de novembro porque foi neste dia que nasceu o compositor, músico e radialista Ary Barroso.

São Prosdócimo

7 de novembro

Italiano. Viveu no século II. Primeiro bispo de Pádua e Rieti.

