Ribeirão Pires recebe carreta de mamografia a partir deste domingo

Ribeirão Pires recebe a partir deste domingo (12) carreta de mamografia, por meio do Instituto Romat de Combate ao Câncer. A unidade ficará localizada no Complexo Ayrton Senna (Avenida Valdírio Prisco - 193 – Centro), entre os dias 12 e 16 de novembro. A inscrição pode ser realizada por meio do site americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas.

Para realizar o exame, é necessário ter mais de 40 anos, histórico de câncer de mama em parente de primeiro grau com diagnóstico da doença antes dos 50 anos de idade ou câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade, não ter prótese mamária estética, sentir nódulo ou caroço na mama ou axila durante autoexame.

A Prefeitura de Ribeirão Pires apoia a ação, que faz parte do fortalecimento do município em prol do combate e prevenção ao câncer de mama. Em Ribeirão Pires, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), da Secretaria de Saúde Municipal, realizou mais de 3.700 procedimentos de mamografia em um ano. Durante o Outubro Rosa, foram 300 exames realizados em um mês.

A cidade também receberá neste domingo (12) a 1° Pedalada e Caminhada Combate Pink, a partir das 8h, com concentração no Complexo Ayrton Senna.