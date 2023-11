Obituário - 7 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Alice Baptista Bellizzi, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2 de novembro. Cemitério Chora Menino, Santana, na Capital.

Maria de Lourdes do Couto Borgatto, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda Craveiro, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 2 de novembro, em Santo André. Cemitério Campo Grande, na Capital.

Doraci Marquesi Danhoni, 89. Natural de São Caetano. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 2 de novembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eva Evangelista de Oliveira, 86. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ercilia Florinda de Oliveira Salerno, 78. Natural de Porciúncula (RJ). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Carmela Aparecida de Marqui Tonietti, 74. Natural de Urupês (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2 de novembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Finezi Junior, 70. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Jardim Sato André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Carlos Arnaud Viela, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 2 de novembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wildemilson Ferreira da Silva, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 2 de novembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ângela Maria Secundino, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janete Guedes Marques do Amaral, 53. Natural de Cidade Gaúcha (Paraná). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Operadora de caixa. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Reinaldo Goveia dos Santos, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Pedra Branca, em São Paulo, Capital. Auxiliar de serviços gerais. Dia 2 de novembro, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

SÃO BERNARDO

Vladimir Arrivabene Júnior, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

DIADEMA

Sônia Regina Carneiro, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 2 de novembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Anibal Vicente Luna, 69. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 2 de novembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Aureliano da Silva, 61. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2 de novembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nivaldo Felix dos Santos, 75. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2 de novembro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.