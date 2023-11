Longe das telonas, Gwyneth Paltrow diz que só voltaria a atuar com o incentivo de um ator

Que Gwyneth Paltrow deixou a carreira de atriz para trás todo mundo sabe, né? Mas sabia que a atriz ainda pode voltar para as telonas em algum momento? Pois, é, ao Entertainment Tonight ela contou que com o empurrãozinho de um ex colega de cena poderia até considerar a ideia.

- Seria muito difícil para mim atuar no momento, apenas por causa do meu trabalho. Mas acho que Robert Downey Jr. provavelmente sempre poderia me trazer de volta. Você sabe, até certo ponto.

Fofos, né? Vale lembrar que os dois interpretaram o par romântico Pepper Potts e Tony Stark no filme Homem de Ferro e em outras séries de produções de sucesso da Marvel Studios. Mas, mesmo antes de fazer sucesso nos longas de super-heróis, a atriz já tinha conquistado seu Oscar de Melhor Atriz com Shakespeare Apaixonado.