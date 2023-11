Governo estadual lança programa de intercâmbio para mil estudantes

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou nesta segunda-feira (6), no Palácio dos Bandeirantes, o programa Prontos pro Mundo de intercâmbio gratuito para mil estudantes do ensino médio em escolas do exterior. O projeto de lei enviado à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) prevê a oferta de mil bolsas de estudo de seis meses em cinco países de língua inglesa e a oferta de um curso intensivo e online de inglês para 70 mil alunos e 15 mil professores da rede estadual de ensino.

“Para nós, o Prontos pro Mundo é um dos programas mais importantes, porque ele tem a ver com futuro, transformação e oportunidades que têm o poder de mudar a vida”, disse Tarcísio.

O investimento do Governo do Estado para a criação da nova política pública será em torno de R$ 120 milhões. Após a Alesp aprovar a criação do programa, o Prontos pro Mundo será instituído em duas fases. Na primeira, 70 mil alunos serão beneficiados com um ano de curso de inglês, no contraturno escolar. Alunos matriculados em 2023 no 9º ano do ensino fundamental já estão aptos a participar.

Na segunda fase, mil alunos serão selecionados para o intercâmbio, sendo um estudante de cada uma das 645 cidades paulistas e outros 355 selecionados proporcionalmente entre as 91 Diretorias de Ensino.

A seleção será feita por meio de provas de inglês aplicadas na metade e no final do curso. São pré-requisitos as notas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a frequência escolar a partir de 85%, além de idade mínima e autorização dos pais e responsáveis.