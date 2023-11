Sto. André e Diadema fazem mutirão para munícipes

Duas cidades da região anunciaram a realização de uma força-tarefa para buscar reparos aos munícipes que sofreram impactos relacionados ao evento climático da última sexta-feira (3).

Em Santo André nesta terça-feira (7), das 8h às 16h, o Procon fará plantão especial para auxiliar as pessoas que tiveram algum prejuízo. A sede do órgão fica localizada na Avenida José Caballero, 153, na Vila Bastos. Não há necessidade de agendamento. “Montaremos uma força-tarefa no Procon Santo André para receber todas as reclamações e viabilizar ações que visem minimizar os prejuízos sofridos por todos nós”, disse o prefeito Paulo Serra, que complementou. “Estamos atuando fortemente junto à Enel e à Sabesp para o pronto restabelecimento do fornecimento de energia e de água”.

Além da cobrança junto a essas empresas, a Prefeitura ainda buscará outras medidas. “Grande parte do município já voltou à normalidade, no entanto, o descaso e despreparo das empresas responsáveis para o atendimento da nossa gente será levado ao conhecimento do Ministério Público para providências”, finalizou o prefeito.

A diretora do Procon Santo André Doroti Gomes Cavalini explicou o funcionamento. “Vamos procurar atender o mais rápido possível e prestar atendimento para todos aqueles que se sentiram lesados por falta de solução imediata, então vamos entrar com a reclamação”, falou.

Já em Diadema, a formalização da queixa pode ser feita todos os dias, das 9h às 17h. O Procon da cidade fica na Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro. “Existe uma prestadora de serviço essencial que está falhando grandemente com os seus consumidores”, justificou a secretária de Assuntos Jurídicos, Débora Baptista.