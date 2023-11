Diadema é eleita cidade do esporte na América do Sul

Diadema conquistou o título de Cidade Sul-Americana do Esporte para o ano de 2024. O anúncio foi feito na noite de ontem, em um restaurante do município, pela entidade que concede o título, a Aces (Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte). O anúncio acontece ao final de visita técnica de comitiva à cidade que avaliou programas e ações de promoção esportiva e de lazer implementados pela Prefeitura. No ano passado, Santo André obteve o mesmo título, recebido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) em evento em Turim, na Itália.

O selo de Cidade Sul-Americana do Esporte, que tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação. Pelos programas apresentados, e pela defesa técnica da candidatura realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, Diadema se qualificou para a obtenção do título.

Um dos compromissos da comitiva da Aces em Diadema foi conhecer o canteiro de obras do Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural que a Prefeitura está construindo no Jardim Promissão. Localizado na Rua Pau do Café, o equipamento terá quase 25 mil metros quadrados de área construída, com prédios para ensino fundamental, infantil e creche, quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro e cineteatro. A previsão é que o complexo seja entregue ano que vem.

No último domingo, os técnicos da Secretaria de Educação apresentaram aos representantes da Aces balanço das ações, projeção de atendimento para 2024 e como as políticas públicas promovem a qualidade de vida e a cidadania dos diademenses.

Entre as ações, foram elencadas o Projeto Água Viva, com atividades aquáticas durante a semana e lazer aos fins de semana; equipes de rendimento esportivo, passando de três grupos competidores para 26 equipes em diversas modalidades esportivas; práticas corporais; Escola de Esporte; Lazer na Cidade; Projeto Férias; Lazer Sobre Rodas; Programa Caminhando Bem e Mulheres em Movimento.

Atualmente, cerca de 40 mil pessoas são atendidas direta ou indiretamente em todos os serviços da Prefeitura. Para 2024, é estimado acréscimo de 5%. O orçamento direto da Pasta passou de R$ 9 milhões, em 2021, para R$ 18 milhões, previstos em 2024.

John Swanson, presidente da comitiva, afirmou que os programas e ações da Prefeitura na área de esporte fazem diferença na vida dos moradores. “O esporte tem o poder de mudar o mundo e unir as pessoas de um jeito único. Nós testemunhamos o poder do esporte em Diadema, vimos crianças, estudantes, meninas, mulheres, homens, pessoas mais velhas, com deficiência, praticando esporte.”

Para a secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, a conquista do reconhecimento como Cidade Sul-Americana do Esporte é fruto do trabalho que é feito há muitos anos no município. “Aqui estão pessoas que construíram e ainda vão construir a história de Diadema. O esporte é um instrumento de acesso aos corações, à cidadania, reflexo de uma cidade que ama a cultura, a educação. Estamos muito felizes de vermos a cidade sendo consagrada pelo esporte.”

O prefeito José de Filippi Júnior não pôde participar do evento porque estava em uma agenda com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Representando o poder Executivo, a vice-prefeita Patty Ferreira afirmou que a obtenção do selo é mais uma prova da transformação pela qual passa a cidade, em todas as áreas, desde 2021.