Familiares e amigos se despedem de Alec Duarte

O jornalismo paulista se despediu neste final de semana de Alec Duarte. O jornalista e professor tinha 54 anos (completados no último dia 31) e morreu na última sexta-feira (3) devido a complicações cardíacas. O velório de Alec aconteceu no Memorial da Ossel, em São Caetano, e seu corpo foi cremado. Alec Duarte havia passado por cirurgia de urgência há cerca de dois meses e estava internado após passar mal. Morava em Moema, na Capital, e deixa esposa, a também jornalista Eulina Oliveira, e um filho de 17 anos.

“Alec foi uma pessoa brilhante, muito inteligente e versátil. Era brincalhão e tinha seu próprio vocabulário, que os amigos chamavam de “alequês”. Adorava viajar e aprender coisas novas. Amava o Corinthians, sempre que podia ia ver seu time do coração no Itaquerão. Um marido e pai maravilhoso e um amigo muito querido por todos”, disse Eulina.

Alec Duarte era especialista em marketing e atualmente exercia a função de head digital na Prefeitura de São Paulo. Também foi editor da Folha de S.Paulo, do Portal Terra, do O Estado de São Paulo e, no Diário, atuou por oitos anos como repórter de Política (1992-1995) e, posteriormente, de Esportes (1995-2000). Como professor, lecionava as disciplinas Gêneros Jornalísticos, Jornalismo On-line, Edição e Projeto em Jornalismo Impresso.

Sua passagem pelo caderno de Esportes do Diário foi marcante. Deu voz ao esporte amador da região e acompanhou de perto a trajetória dos clubes de futebol, como foi o caso do Esporte Clube São Bernardo, que em 1994 conquistava o acesso para a Série B1 do Campeonato Paulista após vencer o Garça por 3 a 0. “O jogo que marcou a volta do EC São Bernardo à Divisão Intermediária”, escreveu Alec na época.

Amigos também lamentaram a morte de Alec Duarte. “Perdi um amigo de exatos 30 anos. Começamos cheios de projetos e sede de jornalismo laaaa atrás no DGABC. É uma lástima que a gente tenha de perder as pessoa para se dar conta de que deveria ter encontrado mais. Fará uma falta enorme, cedo demais. Perder amigos de diferentes fases da nossa vida desnorteia”, escreveu a jornalista Vera Magalhães.

“Um amigo fora de série, um gestor amável, um texto impecável, um jornalista como poucos, com grande conhecimento de futebol e cultura sul-americana”, falou Marcelo Camargo, ex-editor do Diário e amigo de Alec.