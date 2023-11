Charge - 7 de novembro de 2023

No Grande ABC, 986.631 pessoas estão com contas em atraso. O número equivale a 36,58% dos 2.696.530 moradores das sete cidades. Se somadas, todas as contas já vencidas alcançam o montante de R$ 5,828 bilhões (veja detalhes na arte ao lado). Os dados se referem ao mês de setembro e foram levantados pela Serasa, que a partir de hoje realiza o Feirão Limpa Nome, com um posto em São Bernardo.

O montante das dívidas atrasadas do Grande ABC se aproxima do orçamento projetado pela Prefeitura de São Bernardo para o próximo ano, que é de R$ 7 bilhões.

Dentre as cidades do Grande ABC, São Bernardo é a que concentra o maior número de inadimplentes, são 302.783. Santo André tem 252.711, com 166.566 em Diadema, 166,1 mil em Mauá, 48.711 em São Caetano, 37.866 em Ribeirão Pires e 16.894 em Rio Grande da Serra..