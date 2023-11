Moradores da região com o ‘nome sujo’ devem quase R$ 6 bi

No Grande ABC, 986.631 pessoas estão com contas em atraso. O número equivale a 36,58% dos 2.696.530 moradores das sete cidades. Se somadas, todas as contas já vencidas alcançam o montante de R$ 5,828 bilhões (veja detalhes na arte ao lado). Os dados se referem ao mês de setembro e foram levantados pela Serasa, que a partir de hoje realiza o Feirão Limpa Nome, com um posto em São Bernardo.

O montante das dívidas atrasadas do Grande ABC se aproxima do orçamento projetado pela Prefeitura de São Bernardo para o próximo ano, que é de R$ 7 bilhões.

Dentre as cidades do Grande ABC, São Bernardo é a que concentra o maior número de inadimplentes, são 302.783. Santo André tem 252.711, com 166.566 em Diadema, 166,1 mil em Mauá, 48.711 em São Caetano, 37.866 em Ribeirão Pires e 16.894 em Rio Grande da Serra..

De hoje até sábado, das 9h às 18h, os moradores terão a oportunidade de renegociar dívidas com mais de 500 empresas e com descontos de até 99%, tanto no posto de São Bernardo, na Rua Padres Lustosa, 48, como nos outros sete distribuídos pela Capital.

Em São Paulo haverá postos no Largo de Santa Cecília (Centro), Praça Sílvio Romero ( Zona Leste), Praça Melvin Jones (Lapa), Praça Margarida de Albuquerque Gimenez (Santana) e Largo da Concórdia (Brás).

Serão disponibilizadas aos consumidores mais de 530 milhões de ofertas, de mais de 500 empresas, inclusive concessionárias de energia como a Enel, que tem mais de 8 milhões de usuários no Estado de São Paulo.

No Feirão Serasa Limpa Nome do ano passado, moradores da cidade de São Paulo firmaram 751 mil acordos, obtendo uma economia estimada em R$ 2,5 bilhões. Já no Estado foram 2,3 milhões de acordos e mais de R$ 6,9 bilhões em descontos.

De acordo com os dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, em setembro havia cerca de 17 milhões de pessoas endividadas no Estado.