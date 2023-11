Palavra do Leitor - 7 de novembro de 2023

Blecaute

‘Problemas pós-temporal se intensificam’ (Setecidades, ontem). Dois dias inteiros sem força, um telefone que não atende e nenhuma satisfação. Essa é a Enel. Uma companhia totalmente perdida e incompetente que não sabe como agir diante de situações-problema. Como pode gerir o fornecimento de energia se deixa as casas sem luz com qualquer chuva? Falta de preparo, de prevenção, de medidas de contenção em emergências, todos batendo cabeça e a população à mercê dos apagões. Não fazem treinamento para situações desse porte? Parece que não entendem que estamos sujeitos a esse tipo de transtorno e que a agilidade é o melhor meio de provar eficiência, coisa que a Enel não tem. Falta de experiência, de brio e de planejamento. Deixar as coisas chegarem como chegaram no último dia 3/11 é prova de irresponsabilidade, de amadorismo e de pânico na hora em que se mais precisa. Já que pagamos o absurdo que nos é cobrado mensalmente, a obrigação da prestadora de serviços é, no mínimo, atitude ágil e de pronta resolução. Mas essas coisas não estão presentes na Enel. Que tal deixarem o serviço para profissionais de verdade?

William Borges

Santo André

Furtos de fios

‘Furtos de fios na rede da Enel caem 35% no Grande ABC’ (Setecidades, dia 3). Que mentira. É fácil pôr o número que querem. Muitos não denunciam por medo, mas é só fazer uma ronda para o lado da Vila Pires e Vila Luzita que verão os furtos, mas a preguiça não deixa.

Brunno Asm

Capital

‘Fake news’

‘O pior efeito das fake news’ (Opinião, dia 5). O articulista Percival Puggina usa argumentos frágeis para atacar quem busca a realidade e quem busca evidências de notícias sobre o mundo. Segundo o nobre conservador liberal, contraditório já na criação do site porque liberais e conservadores se opõem, não há mais realidade. Se ela não existe o que dizer sobre a tal civilização judaico-cristã? “Este fenômeno non ecziste”, diria Padre Quevedo em seu peculiar sotaque. Não existe civilização judaico-cristã a não ser na mente de gente como o atual líder da Câmara de Deputados dos EUA, para quem seu país é uma “república bíblica” e que promove viagens a Israel para o lugar onde segundo ele ocorrerá a revelação do juízo final. Gente sem juízo que defende Netanyahu, por exemplo, que usa a TV local para citar versículos de Isaías sobre a dominação e supremacia judaica. Enfim, utilizando um livro religioso e sagrado para justificar o genocídio. Pervival já pesquisou o que foi o colonialismo? Os massacres em Chatila-Sabra e o atual em Gaza são culpa do povo palestino? Ou acha a guerra de dominação capitalista promovida pelo Ocidente algo muito lindo só vendo coisas erradas e totalitárias “do outro lado”? Me surpreende que não usou termos como comunismo, PT, nem culpabilizou as mulheres e as minorias. Mas foi bem subjetivo nos ataques. Copia e cola frases feitas de fóruns da deep web Trumpista – que provê a internet brasileira bolsonarista de engodos, de grupos como Qanon, e da direita que não sabe o que é nem o que faz. Mas que sabemos que é neofascista.

Ricardo Barreto

São Bernardo

Lula e Neymar

“Bola de ouro não combina com farra, não combina com noitada” (Lula). “Se noitada não faz jogador, cachaça não faz presidente” (Neymar). Concordo com os dois.

Vanderlei Retondo

Santo André

Água Santa

‘Diniz me ensinou sobre gestão e novas ideias’ (Política, ontem). Gostei da entrevista do novo técnico do Água Santa. Bruno Pivetti teve boa escola. Se foi bom aluno, quem sabe o título do Paulistão venha em 2024.

Viviano Moreira Assis Silva

Diadema