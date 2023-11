São Bernardo recebe hoje o Feirão Limpa Nome. Programas de reabilitação de crédito desempenham papel fundamental na revitalização econômica. Ainda mais no Grande ABC, onde quase 1 milhão de moradores estão inadimplentes – o que equivale a 36,58% da população, que acumula dívida total de R$ 5,8 bilhões em atraso. Débitos vencidos não afetam apenas as finanças pessoais, mas têm impacto significativo no tesouro regional. Menos dinheiro circulando traz dificuldades aos cofres privados e públicos. Daí a necessidade de recuperar a saúde financeira dos indivíduos, permitindo-lhes retomar o poder de consumo, o que, por sua vez, beneficia a economia local como um todo.

Além de aliviar a pressão financeira sobre os devedores, os programas de reabilitação de crédito também são fundamentais para o setor bancário e financeiro. A recuperação de dívidas em atraso permite que as instituições reduzam suas perdas e mantenham a estabilidade do sistema. Quando os cidadãos conseguem regularizar seus débitos, isso pode impulsionar a confiança no mercado de crédito, incentivando mais empréstimos e investimentos, estimulando o crescimento econômico. É exatamente o que a região necessita neste momento. Para manter a relevância na produção da riqueza nacional, o Grande ABC precisa reduzir as restrições que hoje impedem boa parte dos moradores de ir às compras.

Iniciativas como o Feirão Limpa Nome podem ser fator preponderante na revitalização da economia regional, pois melhoram as perspectivas de emprego, moradia e até mesmo o acesso a serviços financeiros. Essa restauração tem efeito dominó positivo, ajudando a reverter a tendência de dívidas em atraso e injetando confiança na economia das sete cidades. Ao permitir que as pessoas superem suas dívidas em atraso e voltem a participar ativamente da cadeia de consumo, os programas de reabilitação de crédito desempenham papel fulcral na construção de base sólida para o crescimento econômico sustentável na região, beneficiando não apenas os indivíduos, mas toda a coletividade.