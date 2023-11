BC da Austrália aumenta taxa básica de juros de 4,10% para 4,35% ao ano

O banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 7, que elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, de 4,10% para 4,35% ao ano. Foi a primeira mudança desde junho, quando também houve aumento de 0,25 ponto porcentual.

Segundo o comunicado da instituição, a decisão levou em conta o fato de que a inflação na Austrália já ultrapassou o pico, mas ainda é "demasiado elevada" e tem se mostrado "mais persistente" do que o esperado há alguns meses. "Aumentou o risco de a inflação permanecer elevada por mais tempo", diz o texto da autoridade monetária.

Além disso, o banco central australiano destaca que as perspectivas à frente ainda carregam "incertezas significativas", tendo em vista que a inflação de serviços segue pressionada no exterior, com a possibilidade de que a mesma situação aconteça na Austrália.

O RBA finaliza dizendo que um aperto maior de política monetária para garantir que a inflação volte à meta ainda depende dos dados a serem divulgados e da evolução do balanço de riscos da instituição. "O Conselho do RBA continuará muito atento à evolução da economia global, às tendências da demanda interna e às perspectivas para a inflação e o mercado de trabalho", afirma o comunicado.