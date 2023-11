Bolsas da Europa caem levemente, após dado fraco da indústria alemã e balanços

As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta terça-feira, 7, enquanto investidores avaliam dados fracos da indústria alemã e balanços corporativos da região. Por volta das 6h48 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,10%, a 443,06 pontos, após interromper ontem uma sequência de cinco sessões positivas.

Mais cedo, a Destatis revelou que a produção industrial da Alemanha caiu 1,4% em setembro ante agosto, bem mais do que o previsto, reforçando preocupações sobre o desempenho da maior economia europeia.

Fora do continente europeu, os últimos números de exportação da China também decepcionaram, com uma queda anual de 6,4% em outubro, também bem maior do que se estimava.

Da temporada de balanços, o UBS divulgou prejuízo trimestral maior do que o esperado, diante do custo de integraçã:)o do Credit Suisse, mas agradou em termos de receita. No horário acima, a ação do banco suíço avançava mais de 3% em Zurique.

Após o encerramento dos negócios na Europa, a companhia elétrica italiana Enel publica informe trimestral.

Ainda nesta manhã, a Eurostat revela dados de inflação ao produtor (PPI) da zona do euro referentes a setembro.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14%, a de Paris recuava 0,42% e a de Frankfurt cedia 0,26%. Já as de Madri e Lisboa perdiam 0,02% e 0,51%, respectivamente. Exceção, a de Milão subia 0,02%. *Com informações da Dow Jones Newswires.