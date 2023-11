Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após dado fraco de exportação da China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/11/2023 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, após dados fracos de exportação da China e um novo avanço nos juros dos Treasuries pesarem no sentimento do investidor.

Liderando as perdas na região, o índice Kospi caiu 2,33% em Seul, a 2.443,96 pontos, sucumbindo a realização de lucros após saltar quase 5,7% no pregão anterior com a retomada temporária da proibição de vendas a descoberto de ações na Coreia do Sul, enquanto o japonês Nikkei recuou 1,34% em Tóquio, a 32.271,82 pontos, e o Hang Seng teve perda de 1,65% em Hong Kong, a 17.670,16 pontos.

Pesquisa oficial mostrou que as exportações da China sofreram queda anual de 6,4% em outubro, bem maior do que se previa, deixando em segundo plano uma inesperada alta de 3% nas importações e sustentando temores sobre o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo.

O predomínio do mau humor na Ásia veio também após os juros dos Treasuries voltarem a subir ontem, na esteira de um relatório trimestral desfavorável sobre condições de crédito nos EUA.

Os mercados chineses, porém, acabaram ficando mistos hoje. O índice Xangai Composto teve baixa marginal de 0,04%, a 3.057,27 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,17%, a 1.918,22 pontos, apagando perdas de mais cedo.

Em Taiwan, o Taiex também contrariou o viés negativo do dia, com modesta alta de 0,21%, a 16.684,95 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, à medida que o banco central local voltou a elevar juros, após uma pausa de quatro meses. O S&P/ASX 200 caiu 0,29% em Sydney, a 6977.10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires