Bete protocola pré-candidatura à Prefeitura de Santo André pelo PT

A ex-vereadora Bete Siraque protocolou sua pré-candidatura à Preffitura de Santo André no diretório municipal do PT. Após ficar em segundo lugar nas eleições de 2020, com 25,4 mil votos, a ex-parlamentar se mostra confiante nesta nova etapa e disse haver espaço para um diálogo com o atual vereador Eduardo Leite, pré-candidato a prefeito pelo PSB.

“Antes (no pleito de 2020) estávamos trabalhando durante a pandemia, não podíamos ir às ruas fazer campanha, mas hoje o momento é outro. A gente possui espaço na cidade para olhar as questões importantes, abrir um diálogo democrático e apresentar um mandato com o qual as pessoas se identifiquem.” disse a petista.

Bete foi a única a se colocar na disputa eleitoral da Prefeitura de Santo André pelo PT. No próximo sábado haverá uma reunião interna do diretório municipal da sigla para decidir a aprovação da professora.

Segundo Bete Siraque, é possível ter frente de esquerda na cidade com o Movimento Santo André Popular, com o PT, PCdoB, Psol e PV. “É uma frente muito importante, de pessoas que estão coletivamente construindo uma Santo André melhor, para levar um projeto de governo que de fato represente os interesses dos moradores.”

Ao ser perguntada sobre o apoio de Eduardo Leite, que recentemente saiu do PT para ser candidato à Prefeitura pelo PSB, Bete diz que não sabe se o ex-companheiro de partido dará apoio, visto que podem ser concorrentes, mas espera que possa ser construído um diálogo, já que chegaram a trabalhar juntos como vereadores.

O PT atualmente tem apenas apenas uma cadeira na Câmara de Santo André, com Wagner Lima, porém, a chapa de vereadores para a disputa de 2024 está em formação e o partido pretende trabalhar para ampliar sse n número, segundo Bete. Por fim, a ex-vereadora afirmou: “sou mulher, sou forte, sou guerreira, tenho coragem e o que é necessário para transformar Santo André.”