Enel na pauta política da região

Como não poderia ser diferente, o apagão visto no fim de semana no Grande ABC foi a principal pauta da classe política da região. Praticamente todos os prefeitos, vereadores e deputados foram às redes sociais para protestar contra o serviço prestado pela Enel. A expectativa é a de que aumente bastante a temperatura de pressão contra a concessionária dentro da CPI da Enel, que tem dois integrantes do Grande ABC – Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, e Thiago Auricchio (PL), de São Caetano. Pelas sete cidades, também começa a ganhar corpo a instalação de CPIs nas Câmaras Municipais com o objetivo de cobrar ainda mais a empresa por melhora na qualidade do serviço.

Peregrinação

Ex-prefeiturável de Santo André e São Caetano e ex-homem-forte em gestões nas duas cidades, Nilson Bonome foi neste feriado para a cidade de Aparecida, visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Devoto da santa, Bonome costuma fazer o trajeto a pé todos os anos para agradecer e pedir proteção. A viagem desta vez precisou ser adiada por problemas de saúde. Recuperado, Bonome percorreu os cerca de 180 quilômetros entre São Paulo e Aparecida.

Recondução

Atual presidente do PT de Diadema, Adi dos Santos foi reconduzido ao comando do diretório municipal. Reunião foi realizada na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em Diadema para referendar a extensão do mandato de Adi. Ele ficará responsável por conduzir o processo, dentro do PT, de tentativa de reeleição do prefeito José de Filippi Júnior.

Dr. Ivar – 1

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) gravou vídeo ao lado de Ivar José de Souza, que foi subprefeito de Riacho Grande no primeiro mandato do prefeito Orlando Morando (PSDB). Dr. Ivar, como é conhecido, deixou o grupo de Morando para apoiar a pré-candidatura do petista ao Paço.

Dr. Ivar – 2

A agenda foi para pressionar pela reabertura da agência dos Correios no Riacho Grande. “Levei essa importante demanda da população ao presidente da autarquia, Fabiano Silva dos Santos. Sob a gestão do atual prefeito, a única agência do bairro, que também funcionava como correspondente bancário, foi fechada. Os moradores precisam pegar um ônibus ou carro para utilizarem o serviço no Batistini ou Ferrazópolis. Ninguém merece. A boa notícia é que os Correios já estão fazendo todos os estudos necessários e em breve o local da nova agência será escolhido. Agradecemos a luta do Dr. Ivar e seguimos na luta pela população do Riacho Grande e de toda São Bernardo.”

Impressões de Singapura

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, publicou suas primeiras impressões na feira Brasil Expo, em Singapura. “É impressionante o que foi feito em Singapura para torná-lo no país mais tecnológico do mundo. Conhecer esse método é importante para que possamos replicá-lo em nossas cidades, em especial São Bernardo”, comentou o parlamentar.

Desconforto

A declaração do vereador Marcelo Akira (Podemos) de apoio a uma eventual candidatura do prefeito cassado de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), gerou desconforto dentro do Podemos. Isso porque o partido filiou recentemente o empresário Nilton de Paula, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município na gestão Claudinho, mas que tem falado que é pré-candidato à Prefeitura em 2024.