Larissa Manoela consegue romper sociedade com os pais na Justiça após embate familiar

A atriz Larissa Manoela conseguiu romper na Justiça a sociedade que mantinha com os pais. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo acontece dois meses após ela anunciar o rompimento da relação com os familiares e declarar ter aberto mão de R$ 18 milhões do seu patrimônio.

Segundo decisão publicada no último dia 23 de outubro, o TJSP determinou que a Junta Comercial do Estado de São Paulo registre que a artista deixou de fazer parte como sócia da Dalari Produções e Eventos LTDA, empresa que geria os contratos da artista e do qual os três eram sócios.

A decisão também pede que a Receita Federal e outros órgãos competentes sejam notificados da dissolução parcial da sociedade.

O parecer ainda não é final, já que está relacionada a uma medida de tutela de urgência, ou seja, uma ação judicial que visa proteger direitos de forma imediata, antes de uma decisão final ser feita. Dessa forma, as partes envolvidas ainda podem contestar ou recorrer.

A data de saída da atriz na empresa consta como 2 de setembro. Caso a Junta Comercial não registre o rompimento, o ato será visto como crime de desobediência.

A assessoria de Larissa Manoela afirmou ao Estadão que não irá se pronunciar sobre o caso. A reportagem tenta contato com os advogados da atriz e dos pais dela, Silvana Taques e Gilberto Elias, mas sem sucesso até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.

Lembre o caso

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais que, até então, eram os administradores de sua carreira. A polêmica teve início quando Larissa abriu uma auditoria contra a mãe para investigar a suposta venda de sua mansão em Orlando, o que foi negado pelos pais.

Em entrevista ao Fantástico em agosto, ela revelou detalhes sobre o caso e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o programa da Globo, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. "Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais", declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa "falta com a verdade". "Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente", diz um trecho do comunicado.

Na semana seguinte, a atriz voltou ao programa e disse que não tinha plano de saúde. Além disso, uma declaração de Patricia Proetti, advogada da atriz, chamou a atenção: "Ela Larissa Manoela se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. ... Uma soma superior a R$ 5 milhões".

Já Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, falou ao programa Fofocalizando do SBT e, embora não tenha citado diretamente André Luiz Frambach, noivo da atriz, insinuou que ele poderia ser o motivo por trás do distanciamento entre elas.

Em entrevista a Chris Flores, Silvana negou que a filha tinha somente 2% das empresas. A mãe da atriz explicou que, antes de Larissa completar 18 anos, eles estabeleceram uma empresa na qual Larissa, Gilberto e ela detinham uma participação igualitária de 33% cada, para que houvesse uma autonomia em certas decisões que precisassem serem tomadas, "mas sempre com o conhecimento de Larissa", diz.

No entanto, ao alcançar a maioridade, eles abriram uma nova empresa, em que a Larissa é a única acionista, possuindo 100% das ações. Silvana mencionou que, após essa mudança, ajustaram a participação de Larissa na primeira empresa para 2%, o que totalizaria uma participação total combinada de 102% entre as duas empresas. Silvana destacou ainda que a primeira empresa não existe mais recebíveis (contas a receber) e que não tem interesse nenhum em ficar com o patrimônio da filha.

Outro ponto debatido durante a entrevista foi sobre o suposto desvio de R$ 5 milhões da conta de Larissa, denunciado durante a segunda parte da entrevista da atriz ao Fantástico. Para o Fofocalizando, Silvana e seus representantes alegaram que o dinheiro foi usado para compor o pagamento da casa no condomínio do Rio de Janeiro, que foi colocada à venda no início deste mês, segundo Larissa, sem o seu conhecimento.