Juliette desabafa sobre rivalidade feminina após Viih Tube ultrapassar seu número de seguidores: Nada novo

Juliette decidiu usar as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre rivalidade feminina nesta segunda-feira, dia 6. O assunto veio à tona poucos minutos após a cantora ser ultrapassada por Viih Tube em número de seguidores.

Através da sua conta no X - antigo Twitter - a cantora lamentou os comentários de alguns internautas e a rivalidade feminina se tornando pauta novamente:

Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né? Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais? Lutando por seus propósitos. Isso importa, escreveu.

O desabafo de Juliette dividiu opiniões e alguns seguidores afirmaram que nada tem a ver com rivalidade feminina:

Desculpa Ju, mas ficou parecendo que vc ficou incomodada com a Viih Tube te passando. É normal esse tipo de notícia informando as ex-bbbs com maior número de seguidores. Parece que vc não gostou porque feriu seu ego e vaidade.