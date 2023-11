Jojo Todynho desabafa e pede respeito sobre seu ex-marido, Lucas Souza

Nesta segunda-feira, dia 6, a cantora e ex-peoa Jojo Todynho usou de suas redes sociais para desabafar e pedir respeito sobre o fim do seu casamento com Lucas Souza, participante de A Fazenda 15.

Através de seus stories do Instagram, ela afirmou:

- Vocês não têm que shippar nada porque vocês não sabem o que eu passei e vivi. Eu estou aqui pra pedir respeito pra vocês.

A cantora pediu para que seus seguidores parem de marcá-la em postagens sobre Lucas e afirmou que não irá comentar as falas dos peões no reality.

- Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada: a falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam me mandando no direct. Eu não tenho que me pronunciar por fala nenhuma. Cada um com sua consciência.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Jojo abriu um processo contra o ex-marido. Durante o desabafo, ela afirma que a ação continua em aberto.

- Eu não tirei processo nenhum, eu não arquivei processo nenhum. Vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês veem por aí. Eu não tô aqui pra tacar pedra em ninguém. Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. O que eu tenho que resolver está sendo resolvido na Justiça e acabou.

Para finalizar, pediu respeito aos fãs:

- Tá chato. Toda vez que alguém me manda algo eu bloqueio. Quando me param na rua eu já dou a reposta. Eu nunca enganei ninguém do jeito que eu sou. Quando doeu, quando aconteceu, quem viveu fui eu. Quem sentiu fui eu. Então, por favor. Hoje eu tô em um relacionamento e, mesmo se não tivesse, parem. Não estou aqui pra me fazer de vítima, mas estou pedindo respeito. E tá tudo bem, tudo certo, vida que segue.