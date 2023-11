TransUnion: desemprego e juros são principais preocupações dos brasileiros

A TransUnion, empresa de informações e insights, divulgou os resultados do estudo Consumer Pulse referentes ao segundo trimestre de 2023. O destaque é a preocupação das pessoas para os próximos meses com o aumento das taxas de juros, desemprego e inflação nos produtos consumidos diariamente como alimentos, gás, energia elétrica, etc.

Apesar disso, segundo a pesquisa de TransUnion, 33% dos entrevistados relataram aumento de renda no período – em comparação com 26% no segundo trimestre de 2022.

O acesso ao crédito, por exemplo, foi limitado, apesar de sua relevância para a movimentação da economia. A maioria dos entrevistados (57%) considerou que o acesso a crédito e empréstimo são extremamente ou muito importantes para atingirem suas metas financeiras.

Porém, apenas 45% afirmaram que atualmente têm acesso suficiente a crédito e a empréstimos, sendo que 26% correspondiam a pessoas com renda mensal de menos de R$ 1 mil.

A preocupação da população com a inflação reflete imediatamente na vida financeira e no poder econômico dessas famílias, dificultando seu planejamento.

“Acesso ao crédito e aos juros de acordo com cada perfil ajudam a viabilizar produtos normalmente inacessíveis, como financiamento de imóveis e automóveis e, por consequência, auxiliam na inclusão financeira no Brasil”, diz Claudio Pasqualin, Vice-Presidente de Soluções da TransUnion Brasil. “Além de desenvolver a economia do país, o alcance ao crédito também é essencial para impulsionar o crescimento das pessoas.”

Digitalização

A tendência de consumo de produtos e serviços digitais é uma realidade para 41% dos entrevistados. Deste total mais de 50% reportaram fazer suas transações bancárias e de consumo por esses meios.

Embora 38% dos brasileiros entrevistados tenham dito que usaram serviços bancários digitais no último mês que antecedeu a pesquisa, entre a Geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2004), esse número chega a 45%.

Na contramão, apenas 26% dos Baby Boomers (pessoas nascidas entre 1944 e 1964) utilizaram serviços bancários digitais no mesmo período. Por terem comportamento ativo no meio digital, 56% da Geração Z disse concordar em receber anúncios personalizados de acordo com as suas preferências e necessidades, enquanto apenas 42% de Baby Boomers fariam o mesmo.

Risco de fraudes

O medo da invasão de uma conta digital ainda é uma realidade entre a população. Esta foi a ameaça digital de maior preocupação relatada por 22% de consumidores. 85% das pessoas mostraram receio em compartilhar informações pessoais; entre elas, 68% citaram o medo de terem suas identidades roubadas.

Nestes momentos, de acordo com a TransUnion, empresas que querem se precaver de possíveis fraudes e auxiliar consumidores a terem uma jornada de compra mais segura podem contar com ferramentas de cruzamento de dados. Elas auxiliam na identificação correta de pessoas.

Além disso, os esquemas de fraude mais frequentes relatados por quem afirmou ter sido alvo de tentativas por e-mail, telefone ou mensagem de texto nos últimos três meses foram:

Vishing (ligações telefônicas fraudulentas para que pessoas revelem informações), com 28%;

Roubo de cartão de crédito com cobranças indevidas, com 27%;

Smishing (mensagens de texto com objetivo de enganar as pessoas para que revelem informações pessoais), com 25%;

“As fraudes causadas pelo uso de identidades falsas, além de gerar problemas para o consumidor, afetam indiretamente a sua relação com as empresas, pois a confiança do cliente nos seus processos de segurança é abalada”, explica Pasqualin.

“Por isso, é importante que as companhias contem com soluções complementares, que atuam em camadas de proteção. Analisando desde validação externa de dados, modelos analíticos de detecção de fraude, até mesmo a atividade dos aparelhos usados nos canais digitais. Soluções que identificam dispositivos que tenham comportamentos evasivos são um exemplo”, acrescenta o executivo.

“Construir uma jornada on-line segura sem deixar de lado a experiência do cliente é fundamental para todas as instituições inseridas no meio virtual”, completa.

O estudo Consumer Pulse do segundo trimestre de 2023 foi baseado em um levantamento junto a 965 brasileiros no período de 4 a 19 de maio de 2023 pela TransUnion, em parceria com um provedor de pesquisa terceirizado, a Dynata.