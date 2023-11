São Caetano abre inscrições para vagas remanescentes no Ensino Fundamental para 2024

Nesta segunda-feira (6), o DOE (Diário Oficial Eletrônico), da Prefeitura de São Caetano do Sul trouxe os editais de abertura de inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes do Fundamental I e II – 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano, respectivamente – para o ano letivo de 2024.

A pré-inscrição será online, a partir das 9h desta terça-feira (7), exclusivamente no site educacao.saocaetanodo sul.sp.gov.br. Para validação da pré-inscrição, os documentos da criança deverão ser digitalizados e enviados por meio do próprio site.

As vagas destinam-se a moradores de São Caetano, sendo que a Seeduc (Secretaria de Educação) avaliará a documentação e poderá solicitar outros documentos por e-mail para análise. Quando necessário, o cadastro será encaminhado para a realização de até duas visitas domiciliares.

De acordo com a Seeduc, na constatação de moradia, o responsável legal deverá ser localizado no imóvel, respeitando-se os horários de trabalho e estudo preenchidos no formulário do cadastro.

DOCUMENTOS

1- Certidão de Nascimento (atenção para o critério de ingresso no 1º ano: crianças com 6 anos completos ou que venham a completar até o dia 31/03/2024).

2 - Número do CPF do aluno;

3 - Conta de água do mês vigente;

4 - Conta de luz do mês vigente;

5 – Conta de gás ou telefone/internet do mês vigente (se tiver) –

6 - Se proprietário do imóvel: folha de identificação do Carnê do IPTU 2023 em nome dos pais do aluno (caso o IPTU ainda não esteja em nome dos pais, enviar também a Escritura do Imóvel ou Contrato de Compra e Venda);

7 - Se locatário do imóvel: contrato de locação vigente completo (todas as páginas) com firmas reconhecidas e último recibo de aluguel (caso seja Contrato de Locação Particular, enviar também a folha de identificação do Carnê do IPTU 2023 em nome do locador);

8 - Se imóvel cedido: Declaração de Residência feita e assinada pelo proprietário do imóvel, constando todos os moradores, com firma reconhecida, e Folha de Identificação do Carnê do IPTU 2023 (folha onde consta o nome e o endereço do proprietário).

MATRÍCULAS

Vale reforçar que a Secretaria Municipal de Educação encaminhará os alunos para a unidade escolar mais próxima da residência que tenha vaga disponível. Os pais receberão e-mail informando a escola para a qual o aluno foi encaminhado e a data para efetivação da matrícula.

Mais informações no DOE desta segunda-feira (6), no link https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.