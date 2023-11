Morre Evan Ellingson, ator de Uma Prova de Amor, aos 35 anos de idade

Segundo divulgado pelo TMZ, Evan Ellingson, ex-ator mirim que ficou conhecido pelo filme Uma Prova de Amor e pela série CSI: Miami, foi encontrado morto aos 35 anos de idade em uma casa de sobriedade em San Bernardino, na Califórnia.

Ainda segundo o TMZ, a polícia não acredita em crime. De acordo com o pai de Evan, o artista havia enfrentado problemas com drogas no passado, mas estava sóbrio nos últimos tempos. A notícia de sua morte foi um choque para a família.

Seu primeiro trabalho atuando foi aos 12 anos de idade, no filme de suspense Entre o Amor e o Medo. Sua última aparição na TV foi em 2010 na série CSI: Miami, participando de 18 episódios.