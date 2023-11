Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mamães em breve, e mãe da cantora comemora: - Acho que vou ser a vovó Nazaré

A família vai aumentar! De acordo com a coluna Leo Dias, Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mamães em breve. Durante uma viagem a Miami, na Flórida, as duas visitaram uma clínica de fertilização in vitro para agendar todo o procedimento.

Ainda, segundo o veículo, Brunna será a responsável por gerar a bebê em seu ventre e toda a família está ciente e animada com a novidade, em especial Silvana, mãe de Lud, que gravou diversos vídeos em suas redes sociais celebrando a notícia.

- Eu estava doida por essa notícia, enfim ela veio. Estou muito feliz, muito alegre e grata a Deus. Agora vem meus babys, não é mais só promessa. Vai vir minhas crianças aí. Acho que vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança pra mim. Deus é muito bom o tempo todo, é só confiar, disse super emocionada.

E continuou:

- Eu não sei ainda se vai ser gêmeos ou não, se for vir um por um, só vem. A vovó está cheia de amor! Vai ter o DNA das duas, a calmaria da Bru e a sapeca que é a Ludmilla. Eu fico pensando em como será. Se for menina, se for menino, se for dois ou três, eu só peço que venha com muita saúde. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. Vai começar tudo agora, a gente precisa esperar, ter calma e paciência. Tudo é no tempo do senhor.