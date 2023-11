Ludmilla e Brunna Gonçalves começam processo de gravidez por fertilização in vitro

Ludmilla e Brunna Gonçalves se tornarão mães em breve. A cantora e a dançarina começaram o processo de gravidez por fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.

A informação foi compartilhada pelo portal Leo Dias e confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da cantora. Ludmilla e Brunna foram fotografadas em uma clínica de reprodução assistida nos Estados Unidos.

A clínica, localizada em Miami, na Flórida, postou a imagem das artistas e apagou em seguida. O local também foi responsável pelo processo de fertilização in vitro de Thammy Miranda e Andressa Miranda. A gravidez assistida deu fruto a Bento, de dois anos.

Em maio de 2023, Ludmilla já havia falado sobre o desejo de ser mãe em participação no programa Conversa com Bial. Na ocasião, ela afirmou que os compromissos profissionais que estavam "atrasando" o processo.

"A gente tem na nossa mente que a gente quer ter filhos, só que nossa agenda está muito louca. A gente quer ter filho e separar esse espaço para ele, quer dar toda a assistência, toda a atenção, quer aproveitar esse momento. Então a gente tá esperando esse momento certo. Mas tá logo ali, viu?", disse na ocasião.