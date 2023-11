Momento fofura! Bruna Biancardi comemora primeiro mês de Mavie: 1 mês do nosso pacotinho de amor

Quanto amor! Bruna Biancardi compartilhou um carrossel de fotos recheados de fotos da Mavie, sua filha com o jogador Neymar Jr. Nesta segunda-feira, dia 6, a bebê completa um mês de nascimento.

Em postagem no Instagram, a mãe escreveu:

1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos. Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa. Madrugadas juntas nos conhecendo, horas e horas te observando no meu colo, banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro.

Ao finalizar, declarou:

Que seja só o começo da uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida.

Nos stories, Biancardi ainda compartilhou um registro do pós-parto com a legenda:

Um mês do meu pacotinho.

Mavie tem encantado a web com cada novo clique compartilhado pela família. Confira os melhores momentos da filha de Neymar Jr. com os papais babões.