Airbnb revela as tendências de viagens de fim de ano para 2023

O Airbnb divulga as tendências de viagens de fim de ano para 2023, os destinos em alta na plataforma e as categorias mais reservadas. De lugares de clima quente na América do Sul a cidades vibrantes no Japão, os hóspedes buscam estadias memoráveis ??em todo o mundo, a maneira perfeita de criar essas lembranças incríveis na próxima temporada de férias.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

TENDÊNCIAS GLOBAIS

Destinos em alta ao redor do mundo

Nesta temporada, os hóspedes estão de olho em destinos na Ásia-Pacífico e América do Sul, de Osaka no Japão, a Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil. Após o Japão flexibilizar as fronteiras em outubro de 2022, não é de surpreender que uma das joias do país, Osaka, seja um dos destinos mais procurados para a temporada.

Os locais a seguir são alguns dos destinos em alta que estão chamando a atenção dos hóspedes no Airbnb, com base em buscas globais de 1º de janeiro a 15 de setembro de 2023 para viagens entre 1º de novembro e 31 de dezembro deste ano:

Osaka, Japão

Hong Kong, China

Quebec, Canadá

Taipei, Taiwan

Rio de Janeiro, Brasil

Hanover, Alemanha

Wanaka, Nova Zelândia

São Paulo, Brasil

Muang Pattaya, Tailândia

Tóquio, Japão

Família: viagens de fim de ano para 2023

As famílias que viajam pelo mundo estão prontas para fazer as malas e explorar novos destinos, desde as ruas movimentadas de Buenos Aires, na Argentina, até as ruínas históricas de Tulum, no México. A representação diversa de destinos mostra que acomodações anunciadas no Airbnb oferecem opções para cada tipo de família.

Abaixo estão alguns dos destinos mais buscados na plataforma por hóspedes no mundo todo para viagens em família, para check-ins entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2023, com base em buscas globais de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 2023.

Tóquio, Japão

Quebec, Canadá

Rio de Janeiro, Brasil

Puerto del Carmen, Espanha

São Paulo, Brasil

La Plagne Tarentaise, França

Crucecita, México

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Tignes, França

Nassau, Bahamas

TENDÊNCIAS NO BRASIL

Destinos nacionais em alta no Brasil

No topo da lista por cidades mais buscadas entre hóspedes brasileiros estão Gramado, Mairiporã e Fortaleza. Confira alguns dos destinos nacionais que são tendência entre hóspedes brasileiros no Airbnb, para check-ins entre 1º de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, com base em buscas feitas por hóspedes brasileiros de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 2023.

Gramado, Rio Grande do Sul

Mairiporã, São Paulo

Fortaleza, Ceará

Vitória, Espírito Santo

Amontada, Ceará

Maceió, Alagoas

Mata de São João, Bahia

João Pessoa, Paraíba

Santa Cruz Cabrália, Bahia

São José da Coroa Grande, Pernambuco

Destinos internacionais em alta entre hóspedes brasileiros

Estes são alguns dos destinos internacionais que são tendência entre hóspedes brasileiros no Airbnb, para check-ins entre 1º de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, com base em buscas feitas por hóspedes brasileiros de 1º de janeiro de 2023 a 15 de setembro de 20235.

Punta del Este, Uruguai

Buenos Aires, Argentina

José Ignácio, Uruguai

Providencia, Chile

Miami, Estados Unidos

Cidade do Cabo, África do Sul

Park City, Estados Unidos

Kissimmee, Estados Unidos

Roma, Itália

Tulum, México

Categorias mais reservadas para viagens de fim de ano para 2023



As Categorias Airbnb permitem que os hóspedes descubram lugares únicos para ficarem ao redor do mundo, com acomodações em mais de 60 categorias diferentes de acordo com estilo, localização, entre outros fatores. Com base em reservas feitas entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 2023, estas foram algumas das categorias mais reservadas em 2023 por hóspedes brasileiros no Airbnb:

Praia

Tropical

Piscinas Incríveis

Cidades Famosas

Surfe