Príncipe Harry teria negado convite para aniversário de Rei Charles III

Parece que Príncipe Harry não pisará em solo britânico tão cedo! Segundo informações do jornal Daily Mail, o caçula de Diana teria se recusado a comparecer na festa de 75 anos de idade do Rei Charles III, que acontecerá na Clarence House, em Londres, no Reino Unido.

Vale lembrar que o monarca apaga as velinhas no dia 14 de novembro. Segundo o jornal, a festa íntima contará apenas com amigos e familiares.

Em contraste à situação atual, em 2018, Harry e Meghan chegaram a adiar os planos de lua de mel para comparecer às festividades do monarca, que estava completando 70 anos de idade na época.

Como as coisas mudam, né?