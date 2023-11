O que fazer em Londres – 16 atrações imperdíveis

Queridinha dos viajantes brasileiros, a Inglaterra é lar de alguns dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Como tantas atrações à disposição, fica até difícil escolher o que fazer em Londres.

A capital inglesa é um prato cheio para os fãs de história, que podem ir a museus e explorar a trajetória da Coroa britânica. De quebra, é possível encontrar hotéis com bom custo-benefício, que oferecem fácil acesso aos principais passeios, bem como a parques, restaurantes e pubs (confira aqui uma lista com os pubs mais históricos de Londres) .

Preparei uma lista com as principais atrações para te ajudar a organizar um bom roteiro em Londres. Neste post, também indico restaurantes e dicas para planejar a viagem perfeita.

O que fazer em Londres

As opções de passeios em Londres variam desde visitas a palácios e museus icônicos até rotas que exploram a história de bandas famosas, como os Beatles. Outro destaque da cidade é a roda-gigante London Eye, a mais alta da Europa.

Uma dica legal é fazer o tour gratuito oferecido pela Civitatis, que dura três horas e passa pelos lugares mais icônicos da cidade. O melhor de tudo é que ele ressalta a atmosfera medieval da capital britânica.

Como há muito o que fazer em Londres, listei as principais atrações do destino. Elas estão relacionadas abaixo:

Palácio de Westminster Big Ben Palácio de Buckingham Hyde Park Notting Hill London Eye Tower Bridge Torre de Londres British Museum Covent Garden National Gallery Abbey Road Regent’s Park Camden Town Kew Gardens Natural History Museum

Pronto para conhecer tudo sobre a capital inglesa?

Onde fica Londres

Londres fica na região sudoeste da Inglaterra. A capital tem mais de 30 distritos e é o destino inglês mais popular entre os turistas.

Com uma atmosfera cosmopolita, a metrópole tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. Em suas ruas, história e modernidade se misturam perfeitamente.

16 atrações em Londres

Confira os detalhes das principais atrações de Londres.

1. Palácio e Abadia de Westminster

DepositPhotos Palácio de Westminster

O Palácio de Westminster ostenta uma belíssima arquitetura vitoriana. O local é a sede das duas Câmaras do Parlamento do Reino Unido.

Alguns minutos de caminhada separam o prédio da Abadia de Westminster, outro ponto turístico imperdível de Londres. Trata-se do templo mais antigo da cidade, que foi de eventos como o funeral da princesa Diana e o casamento de Kate Middleton com príncipe William.

2. Big Ben

DepositPhotos Big Ben

O Big Ben é um dos cartões-postais mais icônicos da capital inglesa. Batizada de Elizabeth Tower, sua torre faz parte do Palácio de Westminster.

O relógio foi inaugurado em 1854 e conta com um enorme sino de quase 14 toneladas.

Endereço: London SW1A 0AA

3. Palácio de Buckingham

DepositPhotos Palácio de Buckingham

O Palácio de Buckingham é a residência oficial e principal local de trabalho da coroa inglesa. Atualmente, o rei Charles III e a rainha consorte Camilla moram no local.

Por volta de 11h, é possível ver a famosa troca da guarda. Em dias e horários específicos, é possível comprar ingressos para entrar no prédio e conhecer algumas de suas salas.

Endereço: London SW1A 1AA

4. Hyde Park

DepositPhotos Hyde Park

O Hyde Park é um dos parques mais famosos de Londres. Ele fica na região central da cidade e tem mais de 140 hectares.

Durante o passeio, aproveite para conhecer atrações que ficam dentro ou nos arredores do complexo. Entre elas, destacam-se o Palácio de Kensington e o Diana Memorial Playground.

Horário de funcionamento: diariamente, das 5h à meia-noite.

5. Notting Hill

DepositPhotos Notting Hill

O bairro de Notting Hill ganhou ainda mais popularidade após o lançamento do filme “Um Lugar Chamado Notting Hill”, em 1999. Trata-se de uma região encantadora, com restaurantes de diversas partes do mundo.

O mais legal é que dá para reservar um tour gratuito que passa pelos pontos mais emblemáticos de Notting Hill.

6. London Eye

DepositPhotos London Eye

A a London Eye, é a roda-gigante mais famosa do mundo. Construída às margens do Tâmisa, a estrutura tem 135 metros de altura e permite contemplar vistas incríveis da cidade.

A atração é uma das mais disputadas de Londres. Por isso, minha recomendação é comprar os ingressos com antecedência. Aqui, você confere todas as informações e os valores.

Endereço: Riverside Building

Riverside Building Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 18h.

7. Tower Bridge

DepositPhotos Tower Bridge

A Tower Bridge, também conhecida como Ponte da Torre de Londres, é outro símbolo da capital britânica. Inaugurada em 1894, a construção cruza o rio Tâmisa e já foi usada como cenário em diversos filmes.

A ponte levadiça tem uma passarela com chão de vidro, que permite caminhar e ver os barcos a 42 metros de altura. O ingresso para a atração também permite ver exposições que contam a história do local.

Endereço: Tower Bridge Rd

8. Torre de Londres

DepositPhotos Torre de Londres

A Torre de Londres guarda mais de mil anos de história. Ali, é possível ver coleções de armaduras e até instrumentos de tortura utilizados pelos britânicos no passado.

Atualmente, o local abriga as Joias da Coroa Britânica. O ingresso dá direito ao tour pela torre e à visita ao zoológico.

Endereço: London EC3N 4AB

London EC3N 4AB Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 9h às 17h30. Domingo e segunda-feira, das 10h, às 17h30.

9. British Museum

DepositPhotos British Museum

Vale a pena incluir o British Museum no roteiro por Londres. O complexo é o terceiro museu mais visitado do mundo e abriga exposições que remetem a diversas civilizações antigas.

A entrada é gratuita e é possível conhecer tudo por conta. Quem quiser algo mais detalhado pode contratar um tour guiado particular ou uma visita gratuita com guia.

Endereço: Great Russell St, London WC1B 3DG

Great Russell St, London WC1B 3DG Horário de funcionamento: sábado a quinta-feira, das 10h às 17h. Sexta-feira, das 10h às 20h30.

10. Covent Garden

DepositPhotos Covent Garden

Covent Garden fica no centro de Londres e reúne atrações para todos os tipos de viajantes. Por lá, é possível encontrar lojas, restaurantes, bares, teatros e muito entretenimento.

A área começou como um convento e depois foi ganhou um grande mercado na praça principal. O local foi restaurado e pode ser visitado até hoje.

11. National Gallery

DepositPhotos National Gallery

A National Gallery é um dos museus mais incríveis da Europa. O local abriga obras de grandes artistas da Europa Ocidental, como Van Gogh, Monet e Da Vinci.

A melhor pedida para os fãs de arte é reservar uma visita guiada, na qual um profissional especializado dá detalhes sobre o local e as exposições.

Endereço: Trafalgar Square, London WC2N 5DN

Trafalgar Square, London WC2N 5DN Horário de funcionamento: sábado a quinta-feira, das 10h às 18h. Sexta-feira, das 10h às 21h.

12. Abbey Road

DepositPhotos Abbey Road

Turistas do mundo inteiro passam pela Abbey Road para ver a famosa travessia de pedestres que aparece na capa do álbum dos Beatles. O local fica bem em frente ao famoso Abbey Road Studios.

Apesar de ter sido formado em Liverpool, o grupo musical tem muita história para contar em Londres. Há até um tour que explora a importância da banda na capital inglesa.

13. Regent’s Park

Inaugurado em 1938, o Regent’s Park também faz sucesso entre os londrinos. O local conta com um lago enorme, onde é possível praticar remo.

Perfeito para atividades ao ar livre, o parque tem estrutura para esportes como rugby, futebol, tênis e até atletismo. De quebra, seus jardins ostentam belíssimas flores.

14. Camden Town

DepositPhotos Camden Town

Quem gosta de lugares descolados precisa ir a Camden Town. A região é uma das mais diferentonas de Londres, já que foi tomada por jovens inovadores nos anos 1990.

Vale a pena explorar as lojas, os cafés e os brechós da região. Há também a opção de contratar um tour guiado que passa pelos locais mais emblemáticos do pedaço.

15. Kew Gardens

DepositPhotos Kew Gardens

O Kew Gardens é o jardim botânico mais famoso da Inglaterra. O percurso até o local leva aproximadamente uma hora, mas vale muito a pena.

Os cenários do complexo são espetaculares. Além disso, dá para aproveitar a visita para conhecer a menor residência real do Reino Unido, chamada de Palácio de Kew.

16. Natural History Museum

DepositPhotos Natural History Museum

O Natural History Museum é uma boa opção de passeio para viajantes de todas as idades. A crianças, inclusive, costuma adorar as exposições.

O local reúne fósseis de dinossauros, exemplares botânicos, minerais e diversos materiais relacionados às ciências naturais.

Endereço: Cromwell Rd, South Kensington

Cromwell Rd, South Kensington Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h50.

Arredores de Londres

Stonehenge, nos arredores de Londres DepositPhotos

Muita gente aproveita a passagem por Londres para conhecer alguns dos destinos mais emblemáticos nos arredores da capital britânica. Entre eles estão o Stonehenge, monumento megalítico mais famoso do planeta.

Minha sugestão é contratar um transfer que parte da capital britânica e visitar o local por conta. Assim, você ganha tempo e usa um autoguia em português para saber todos os detalhes, sem precisar gastar muito dinheiro com guias locais.

Nesse sentido, eu gosto do tour oferecido pela Civitatis, que é bem prático e pode ser reservado com antecedência pela internet.

Outro tour recomendado nos arredores de Londres é o que segue para o Castelo de Windsor, um dos mais importantes do Reino Unido. Repleto de história, o local conta um lindo jardins e diversas salas, que podem ser visitadas. Aqui, você confere informações e valores da excursão partindo da capital britânica.

Como chegar a Londres

É possível encontrar diversas opções de voos do Brasil para Londres. Os trechos diretos são operadas pelas companhias British Airways e Latam. Há também a opção de fazer escalas em outros destinos antes de pousar na capital inglesa.

Recomendo pesquisar passagens aéreas na Vai de Promo, que reúne passagens de diversas empresas aéreas em uma única plataforma.

Para quem já está na Europa, outra opção válida é ir a Londres de trem. É possível encontrar rotas que interligam a cidade com países como França, País de Gales e Escócia.

Transporte em Londres

DepositPhotos Transporte em Londres

O sistema de transporte público de Londres é conhecido como um dos mais eficientes e organizados do mundo. Há estações de metrô, trem e ônibus espalhadas por todas as partes da cidade.

Outra opção bacana é alugar um carro – aqui, a dica é reservar o veículo com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado. A experiência também é uma boa oportunidade para dirigir na mão inglesa.

Os ônibus turísticos (que param nas principais atrações da cidade) e os transfers privativos também são ótimas opções, principalmente para quem viaja em família ou visita a capital inglesa pela primeira vez.

Quando ir a Londres

O inverno em Londres pode ser desafiador para alguns brasileiros. Portanto, se quiser viajar em dezembro, janeiro ou fevereiro, prepare-se para o frio.

Os meses mais quentes são maio, junho e julho. É durante essa época que a cidade recebe eventos ao ar livre.

Londres é conhecida pelas chuvas e garoas, que ocorrem durante todo o ano. Nos meses de outubro e novembro, contudo, as precipitações são mais frequentes.

Seguro viagem Inglaterra

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 20% de desconto.

Chip viagem Inglaterra

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 5 dias em Londres

DepositPhotos O que fazer em Londres

Preparei um cronograma que organiza os principais passeios da cidade ao longo de cinco dias de viagem. Abaixo, confira o roteiro em Londres.

1º dia – Palácio de Buckingham e Hyde Park

Desça na estação Charing Cross Road , em plena Trafalgar Square . Caminhe no sentido do Parlamento , pela Whitehall, uma bela avenida cheia de prédios oficiais imponentes.

, em plena . Caminhe no sentido do , pela Whitehall, uma bela avenida cheia de prédios oficiais imponentes. Ao chegar em frente ao Palácio de Westminster , segure a tentação de ver o Big Ben de perto e siga para o St. James Park .

, segure a tentação de ver o de perto e siga para o . Depois de atravessar o parque, você chegará na frente do Palácio de Buckingham . Por volta de 11h, tem troca da guarda. Confira os horários aqui.

. Por volta de 11h, tem troca da guarda. Confira os horários aqui. Faça uma visita aos State Rooms do Palácio .

. Volte para o Green Park , do outro lado do palácio, e atravesse a avenida para visitar o parque mais famoso da cidade, o Hyde Park .

, do outro lado do palácio, e atravesse a avenida para visitar o parque mais famoso da cidade, o . Aproveite para passear pelo parque e conhecer o Kensington Palace e o Diana Memorial Playground .

e o . No final da tarde, siga para Nothing Hill. Há vários pequenos restaurantes de comida de diferentes partes do mundo para o jantar.

2º dia – Big Ben, London Eye e London Bridge

Desça na estação Westminster , bem ao lado do Big Ben , o relógio do Parlamento. Atravesse a Westminster Bridge e vá até a London Eye , a roda gigante mais famosa do mundo.

, bem ao lado do , o relógio do Parlamento. Atravesse a Westminster Bridge e vá até a , a roda gigante mais famosa do mundo. Faça uma caminhada pelo Southbank do rio Tâmisa até a London Bridge – a caminhada é longa, mas cheia de atrações.

– a caminhada é longa, mas cheia de atrações. Atravesse a ponte e visite a Tower of London , cheia de tesouros dos reis e rainhas ingleses.

, cheia de tesouros dos reis e rainhas ingleses. Pegue o metrô e desça na estação Russell Square para visitar British Museum .

. No final da tarde, siga caminhando até Covent Garden, o antigo mercado da cidade, cercado de ótimos pubs e restaurantes.

3º dia – Oxford Street e Soho

De manhã, caminhe pela Oxford Street , a rua de compras mais famosa da cidade.

, a rua de compras mais famosa da cidade. Desça a Regent Street na direção de Oxford Circus . Faça uma pausa para conhecer a Saville Row , paralela à Regent, famosa pelos alfaiates mais sofisticados do mundo.

. Faça uma pausa para conhecer a , paralela à Regent, famosa pelos alfaiates mais sofisticados do mundo. De Oxford Circus, vá para o Soho , o bairro dos teatros, cafés, restaurantes e boates da cidade.

, o bairro dos teatros, cafés, restaurantes e boates da cidade. Depois do almoço, siga para Leicester Square e, de lá, para a Trafalgar Square, onde você pode visitar a National Gallery .

e, de lá, para a Trafalgar Square, onde você pode visitar a . Escolha um pub na região de Covent Garden para a noite – ou um musical do Soho.

4º dia – Abbey Road e Camden Town

Pegue o metrô e desça na estação St. John’s Wood para conhecer a famosa travessia feita pelos Beatles na frente do Abbey Road Studios .

. Caminhe pelo bairro (onde, por sinal, vive Sir. Paul McCartney, na 7 Cavendish Avenue) até o Regent’s Park , local do London Zoo.

, local do London Zoo. De ônibus, vá para Camden Town , a colorida região no norte da cidade que foi tomada por jovens descolados nos anos 1990. Se for sábado ou domingo, você encontrará a feira de Camden Town, cheia de ótimas peças de segunda mão, como roupas, vinis e peças de decoração.

, a colorida região no norte da cidade que foi tomada por jovens descolados nos anos 1990. Se for sábado ou domingo, você encontrará a feira de Camden Town, cheia de ótimas peças de segunda mão, como roupas, vinis e peças de decoração. Vale a pena esticar o final da tarde no Camden Lock, um mercado à beira do canal, e depois jantar na região. Aqui fica o pub frequentado por Amy Winehouse, The Hawley Arms.

5º dia – Kew Gardens e Harrods

Pegue o metrô e vá até Kew Gardens , o jardim botânico mais famoso da Inglaterra. A viagem é longa – quase uma hora de metrô –, mas até o caminho é agradável, com a mudança de paisagem urbana para rural pela janela. O jardim em si é um espetáculo – e você pode almoçar por lá mesmo, comprando sanduíches para um piquenique ou aproveitando o restaurante local.

, o jardim botânico mais famoso da Inglaterra. A viagem é longa – quase uma hora de metrô –, mas até o caminho é agradável, com a mudança de paisagem urbana para rural pela janela. O jardim em si é um espetáculo – e você pode almoçar por lá mesmo, comprando sanduíches para um piquenique ou aproveitando o restaurante local. Se estiver muito frio ou chuvoso, troque o parque por museus. Desça na estação South Kensington e conheça dois dos melhores museus da cidade: o Natural History Museum e o Victoria & Albert Museum .

e o . Caminhe pelas ruas elegantes de Chelsea e Sloane Square (a Saatchi Galery , de arte contemporânea, fica aqui).

e (a , de arte contemporânea, fica aqui). Siga para a Harrods , a loja de departamentos mais elegante (e variada) do mundo.

, a loja de departamentos mais elegante (e variada) do mundo. Encerre a visita com um chá inglês na própria loja.

Onde comer em Londres

É possível encontrar boas opções de bares e restaurantes em Londres. O melhor de tudo é que a cidade abriga estabelecimentos para todos os gostos, que preparam desde refeições típicas do país até pratos da culinária internacional. Abaixo, veja sugestões de onde comer no destino:

Gordon Ramsay

O restaurante Gordon Ramsay é o principal estabelecimento do conceituado chef na capital inglesa. A comida é boa, mas o local é caro e muito disputado.

Le Mercury

O Le Mercury é um bistrô francês delicioso. Normalmente, o local é frequentado por locais e conta com poucos turistas.

The Hawley Arms

O The Hawley Arms foi o pub preferido da cantora Amy Winehouse. Vale a pena passar por lá para comer ou só tomar uma cerveja.

Mayfair Chippy

Quem vai a Londres não pode deixar de provar o fish and chips, prato mais famoso da cidade. O Mayfair Chippy é um dos melhores lugares para degustar a receita.

Onde ficar em Londres

Westminster é uma das regiões mais procuradas para hospedagem em Londres, já que fica perto do Tâmisa e de atrações como o Palácio de Buckingham.

Outro local com ótimos hotéis é Convent Garden, que também concentra boas opções de cafés, teatros e comércios.

South Bank e Camden Town são regiões indicadas para quem procura agitação e atrações culturais. Já Kensington e Chelsea concentram acomodações mais sofisticados, além de lojas de grifes e restaurantes conceituados.

Nossas dicas de hotéis em Londres são:

Reprodução/Divulgação Sloane Square Hotel

Situado em Chelsea, uma das regiões mais chiques de Londres, o Sloane Square é uma boa pedida para os fãs de compras. Ele fica pertinho da Knightsbridge, onde estão as principais lojas de grife.

Veja preços e avaliações

Reprodução/Divulgação Luna And Simone Hotel

Quem se hospeda no Luna And Simone Hotel consegue ir andando até atrações como Abadia de Westminster, Big Ben e Praça do Parlamento. O hotel é muito confortável e tem uma ótima infraestrutura.

Veja preços e avaliações

Reprodução/Divulgação Radisson Blu Edwardian Bloomsbury Street Hotel

A menos de 10 minutos de Covent Garden e Soho, o Radisson Blu Edwardian Bloomsbury Street Hotel é outra boa opção de hospedagem na capital inglesa. O restaurante Bloomsbury Street, especializado em pratos das cozinhas mediterrânea e japonesa, é um dos grandes destaques do empreendimento.

Veja preços e avaliações

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis em Londres (clique nos links para ver preços e avaliações):

Bom custo-benefício

Econômicos

Luxo