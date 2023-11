Como o jogo ajuda a combater a solidão

A solidão é um déficit de comunicação. Com a presença de família, entes queridos, amigos, uma pessoa pode se sentir sozinha. O jogo pode ajudar a resolver esse problema. Por exemplo, o pin up casino é confiável e oferece um passatempo divertido, lucrativo e seguro.

Causas do sentimento de solidão

Todas as pessoas experimentam a solidão, mas experimentam de forma diferente. O sexo feminino experimenta emoções fortes, mas também se recupera rapidamente. Representantes do sexo mais forte mantêm todas as experiências para si mesmos, então eles toleram a solidão mais difícil e o período de sofrimento é prolongado.

As mulheres, ao contrário dos homens, não se fecham e não se envolvem em nada grave (álcool, drogas e outros vícios).

Fatores que causam sentimentos de solidão:

imaturidade emocional;

irritabilidade;

egoísmo;

baixa auto-estima;

timidez;

insegurança;

baixa cultura de comportamento.

demissão;

morte de um parente;

conflitos no trabalho, na família;

fracassos regulares.

Causas frequentes de solidão: divórcio, deterioração da saúde, decepção. Mudar-se para outro país também pode ser um fator provocador de solidão.

Elevar o humor e não cair em depressão ajudará as emoções positivas que uma pessoa experimenta durante a vitória, a realização de um objetivo ou a realização de uma tarefa.

Livrar-se da solidão ajudará o jogo. Mas este método de luta deve ser manuseado com cuidado para não se tornar dependente.

Hormônios do prazer e do jogo

A solidão muitas vezes causa depressão. Os hormônios do prazer e da alegria ajudam a lidar com isso: dopamina, serotonina e endorfinas. Eles são responsáveis pela transmissão da onda de excitação que se espalha pelas células nervosas.

A falta desses hormônios causa depressão, apatia e depressão. Na medicina, existem muitos medicamentos que aumentam o nível de dopamina e serotonina, mas muitas vezes o uso levará a consequências negativas.

É possível melhorar o humor e obter prazer sem pílulas. Por exemplo, adicionando à dieta uma pequena quantidade de datas, chocolate escuro, bananas. Mas não se deixe levar por doces, pois isso pode causar dependência. O hábito é desenvolvido em cada falha para comer a dor doce e, como resultado, excesso de peso e diabetes.

A dopamina é produzida no cérebro sob a condição de incerteza ou incerteza. Durante o jogo, uma pessoa não pode prever o resultado. O corpo está em tensão, quando ganha, recebe satisfação-a principal recompensa emocional.

O nível médio de dopamina é benéfico para o estado emocional e físico de uma pessoa. Altos níveis do hormônio podem causar dependência, o que acontece com as pessoas que jogam.

Aspectos positivos

Uma abordagem adequada ao jogo pode ajudar a lidar com a solidão. Jogando, uma pessoa esquece suas experiências espirituais. A emoção absorve-os, dando em troca emoções positivas ou excitação.

Vantagens do jogo:

Melhorar a atividade cerebral, concentração. O jogo é uma estratégia, por exemplo, no poker, você precisa conhecer as habilidades da psicologia, ser capaz de ler informações das expressões faciais e gestos dos jogadores. A concentração contribui para o desenvolvimento de habilidades analíticas.

Aumentar a eficiência da atividade mental. Cálculo frio, memorização de cartas (jogos de cartas), análise instantânea da situação – tudo isso é treinamento de diferentes partes do cérebro.

Tomada de decisão rápida. Jogar deve analisar rapidamente, comparar os dados e ser responsável pelo resultado obtido. Isso pode ser útil mesmo na vida cotidiana.

Seja sempre positivo. Um jogador nunca pensa em perder. Ele está sempre à espera de ganhar. Ele sempre se afasta de seus pensamentos negativos. Essa qualidade sempre ajudará o mal a ver o bem.

Desenvolvimento da comunicação. No clube de jogos, você terá que se comunicar com outros jogadores, com a administração e outros visitantes, mesmo que seja um cassino online ou máquinas caça-níqueis. Não podemos ficar quietos.

A única desvantagem no jogo é a dependência. Nem todo mundo pode parar a tempo, o que no futuro puxa empréstimos, pobreza, etc. Uma cabeça sóbria e uma mente fria são os principais critérios que devem ser seguidos no jogo.