Cine Paraíso. Memória reconstituída. Atílio Santarelli descobriu a foto

O símbolo desta trajetória é um cinema de bairro, já extinto, o Cine Paraíso, um dos muitos cinemas de bairros de Santo André e Grande ABC. Ocorre que todos eles fecharam e apenas o (a) memorialista para não deixar que suas histórias se percam.



A foto foi encontrada por Vitória Santos, do Banco de Dados do Diário, ao pesquisar a rede social da Internet.

Foto publicada, a mesma Vitória recebe o telefonema de Walter Antonio César, que encontrou na imagem publicada do Cine Paraíso o seu filho, Paulo Eduardo César.



“Ficamos felizes. A foto foi feita na primeira comunhão das crianças do bairro”, lembrou o Sr. Walter, que já recebeu uma cópia da foto.



O menino Paulo da foto vai fazer 64 anos no mês que vem. Fez a primeira comunhão com sete ou oito anos. Cálculos realizados, a foto símbolo do bairro Paraíso deve ser de 1965 ou 1966.



Mas quem descobriu a foto? Recorremos à memorialista Claudia Ferreira, do blog “Santo André Ontem e Hoje. A resposta foi imediata: quem descobriu a foto foi Atílio Santarelli, de São Caetano, o principal pesquisador dos cinemas do Grande ABC, amigo desta página “Memória” desde o início.



Quebra-cabeça, né? Mais um enigma resolvido. Claro, falta saber o nome do fotógrafo. Quem sabe, um fotógrafo antigo do bairro Paraíso, por certo de um antigo estúdio de Santo André.



Enquanto o nome do fotógrafo não é revelado, “Memória” publica novamente a fotografia, agradecendo ao amigo Claudio Barberini Camargo pela inspiração e a todos os nossos colaboradores.



Valeu, Sr. Walter.

REPETECO. Meados da década de 1960. Primeira comunhão no Cine Paraíso. Imagem divulgada nos blogs Cinemas Antigos do Brasil e Santo André Ontem e Hoje. O cinema foi inaugurado em 1956, com 700 lugares, na Rua Jabaquara, 341

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 6 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8537

MANCHETE – Novos cheques ligam acusados ao deputado João Alves na CPI do Congresso.

DIADEMA – Show de Zezé Motta abria projeto sobre o negro na cidade.

CULTURA & LAZER – Renato Teixeira cantava no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, com o show “Paulistano do Interior”.

POLÍCIA – Assaltantes metralham PM em Diadema. Quadrilha de 15 homens tinha roubado dois caminhões e feito três reféns. Plano era assaltar carro-forte.

EM 6 DE NOVEMBRO DE...

1903 – Do correspondente na Estação Rio Grande (hoje da Serra): esteve nesta localidade um aventureiro, passador do conto do vigário, que conseguiu iludir muitos incautos, intitulando-se fazendeiro em Taubaté. Comeu e bebeu do bom e do melhor. Arregimentou muitos trabalhadores que deveriam seguir para uma fazenda como secretários, administradores, gerente de hotel. Acabou se embriagando e foi parar na polícia, ao promover desordens em uma venda. Evadiu-se.

1918 – Companhia Construtora São Paulo-Santos abria concorrência para venda de vários bens na Estação do Pilar, hoje Município de Mauá.

Entre os bens, uma parte das terras da Fazenda Bocaina, na divisa com propriedade de Antonio Queiroz dos Santos e Companhia Aliança.

1943 - Realizava-se na Vila Guiomar, em Santo André, a solenidade de entrega à Municipalidade de 460 casas, completamente prontas, destinadas a industriários residentes na cidade.

1968 - Cooperativa de Consumo dos Empregados da Volkswagen inaugurava sua nova sede, na Rua Alferes Bonilha, 90.

NOTA – No mesmo espaço encontra-se hoje uma loja “Bem Barato”.

1973 – Acidente com elevador na Rua Rio Branco, em São Bernardo, provoca a morte de um operário e ferimento em outros cinco.

1983 – Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá completava um ano.

2022 – “Memória” acolhia denúncia da memorialista Claudia Ferreira sobre o abandono da coleção do Diário do Grande ABC na Biblioteca Cecília Meirelles, Parque das Nações, em Santo André.



NOTA – Um ano depois, não há notícia sobre o início de recuperação da coleção, apenas uma promessa vaga concedida há pouco pela secretária de Cultura, Simone Zárate, depois de muita insistência por parte desta página Memória.



Pela cidade correu um abaixo-assinado pedindo a preservação da coleção do Diário. Foram 880 assinaturas coletadas.

Professor e orientador Alexandre Takara, ajuda nós...



O senhor já teve alto cargo na Secretaria de Cultura e tem especial carinho pela secretária Simone. Interceda para que a coleção do Diário do Grande ABC que está na biblioteca do Parque das Nações seja olhada verdadeiramente e não burocraticamente.



Professor Takara, naquelas páginas há belíssimas crônicas suas, do professor Acylino Bellisomi, do escritor Antonio Possidonio, de tanta gente querida. Tudo aquilo precisa ser preservado, difundido, colocado à disposição do leitor, em especial o das novas gerações.

“Memória”, atrevida, impertinente, continuará fazendo a sua parte.



Claudia Ferreira também.

Acorda, Comdephaapasa - o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André

