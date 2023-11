Brasil enfrentará Inglaterra, ainda com Fernando Diniz, em primeiro amistoso de 2024

O Brasil já tem adversário definido em seu primeiro compromisso de 2024. Nesta segunda-feira, antes da convocação do treinador Fernando Diniz - campeão da Libertadores com o Fluminense - para as Eliminatórias da Copa já na próxima semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a seleção brasileira enfrentará a Inglaterra, em Wembley, em março de 2024. Será o primeiro amistoso da equipe, que ainda terá o comando de Fernando Diniz. A entidade aguarda uma definição de Carlo Ancelotti para que o italiano comande a equipe no ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

A partida acontecerá no dia 23 de março. Será o primeiro duelo da Inglaterra com seleções sul-americanas, sem contar confrontos em Copas do Mundo, em seis anos. O último confronto entre Brasil e Inglaterra foi em 2017, antes do Mundial da Rússia, que terminou em um empate sem gols. Também em março, a seleção brasileira encara a Espanha, em jogo que promove a campanha contra o racismo, mas o confronto ainda não tem data definida. Segundo apurou o Estadão, a partida deve ocorrer por volta do dia 26 de março.

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

No confronto geral, o Brasil leva vantagem sobre a Inglaterra. Foram 26 jogos disputados até aqui, com 11 vitórias da seleção brasileira, 11 empates e apenas quatro triunfos dos ingleses. No entanto, não vence os rivais europeus desde 2009, em amistoso que antecedeu a Copa do Mundo de 2010. À época, a equipe era comandado pelo técnico Dunga, campeão mundial como jogador em 1994.

Desde que a Uefa fundou a Liga das Nações, competição oficial entre as seleções europeias que preenche o calendário nas datas Fifa, o Brasil teve dificuldades para marcar partidas contra campeões mundiais do continente. Sem considerar partidas de Copa do Mundo, o último confronto do tipo ocorreu em 2018, contra a Alemanha - vitória por 1 a 0 -, às vésperas do Mundial da Rússia. À época, a competição da Uefa ainda não havia sido criada.

A data Fifa, entre os dias 18 e 26 de março de 2024, também será a primeira em que enfrentará somente adversários europeus. Após o amistoso contra a Alemanha, em março de 2018, o Brasil enfrentou, em junho, Áustria e Croácia, na preparação para o Mundial da Rússia.

Em 2023, quando era comandada interinamente por Ramon Menezes, membro da comissão técnica permanente da CBF, o Brasil enfrentou três seleções africanas: Senegal, Guiné e Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022. Foram duas derrotas e uma vitória nessa sequência, que sinalizou à entidade a necessidade de buscar um novo nome para o cargo, enquanto aguarda uma definição de Carlo Ancelotti. Com contrato junto ao Real Madrid até junho de 2024, o treinador é um desejo antigo do presidente Ednaldo Rodrigues e a CBF considera que há um acordo para que ele assuma a seleção já no próximo ano.