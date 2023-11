Motorista revela reação de Bruno de Luca após acidente de Kayky Brito: - Medo de sair na rua

Depois de falar muito sobre os próprios sentimentos e medos enquanto acompanhava a recuperação de Kayky Brito, após o atropelamento que aconteceu no início de setembro, Diones da Silva, motorista envolvido no acidente, decidiu dar mais detalhes de como Bruno de Luca estava enfrentando o momento difícil.

Vale lembrar que os dois artistas estavam juntos quando tudo aconteceu. Nas imagens das câmeras de segurança do local, Bruno apareceu bastante perdido e não sabia como ajudar o amigo que foi atingido pelo carro. Em entrevista ao Domingo Espetacular, o motorista de aplicativo relembrou que ficou muito abalado após o acidente, mas encontrou forças na amizade que fez com De Luca, já que os dois mantinham contato diariamente:

- As pessoas na internet, esse cancelamento das pessoas, ele sofreu bastante com isso. Estava com medo de sair na rua, medo de ser agredido, estava muito abalado. [...] Eu ia explicando para ele, falando que isso, infelizmente, aconteceu por conta de tudo, envolvendo a pessoa que ele é também. Eu ia falando: Isso vai passar, é só uma fase, não é perpétuo. Você vai conseguir sair disso.

Vale lembrar que na última sexta-feira, dia 2, Bruno se manifestou pela primeira vez nas redes sociais depois do acidente. O apresentador confessou que teria abusado de bebidas alcoólicas e sofreu um apagão após o atropelamento.

Desde o dia 2 de setembro tenho vivido numa angústia muito grande. Minha principal preocupação era o estado de saúde do Kayky. Durante este período, mantive contato constante com a família dele, que sempre me atualizou sobre sua evolução. Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao seu celular, estamos nos falando e ele vem me contato sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração. Mas, esses dois meses também me trouxeram lições valiosas sobre a vida, a responsabilidade, limites e como a vida pode virar de cabeça para baixo em segundos. Desde que Kayky se mudou para Curitiba, há pouco mais de um ano, nossos encontros ficaram mais raros. Naquela noite, nos encontramos para celebrar novos momentos de nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida e esse exagero transformou comemoração em tragédia.