Belo e Soweto farão turnê pelo Brasil para celebrar os 30 anos de carreira

Vem aí! Belo anunciou, durante participação no Domingão com Huck do último dia 5 que fará uma turnê pelo Brasil. E, calma, ele não estará sozinho! O cantor vai rodar o país ao lado do grupo Soweto, no qual fez sucesso como vocalista nos anos 90.

- Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa (dos anos) 90, né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. O Thiaguinho canta tanta coisa do Soweto, a Ludmilla canta tanta coisa do Soweto, contou o cantor.

Os shows irão celebrar os 30 anos de história do grupo. Caso você não se lembre, Belo começou a cantar no grupo em 1993 e deixou a banda nos anos 2000 para seguir carreira solo.

- Vocês vão rodar o Brasil?, perguntou Luciano Huck.

- Vamos rodar o Brasil inteiro. São 30 shows. Vamos fazer todas as capitais, disse Belo.

Você vai querer marcar presença na turnê?