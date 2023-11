Alex viaja para a Ásia para evento de tecnologia

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo, viajou para Japão e Singapura para participar do Fórum Brasil Export, realizado no continente asiático, que tem como objetivo discutir e fomentar intercâmbio de novas tecnologias entre os países. O evento começa oficialmente neste domingo e as agendas diplomáticas se estendem até o dia 10.

“O foco principal da viagem é trazer e observar as novas tecnologias, saber quais os passos futuros para o Brasil e, naturalmente, trabalhar para que o Grande ABC possa ser um polo de concentração e produção de nova tecnologia”, declarou Alex.

Alex integra uma comissão diplomática formada pelos deputados Marcos Pereira (Republicanos, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados), Paulo Alexandre Barbosa (PSDB, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional), Beto Pereira (PSDB, terceiro suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados), Carlos Sampaio (PSDB, ouvidor-geral da Câmara dos Deputados), Adolfo Viana (PSDB, líder da Federação PSDB-Cidadania na Câmara), além de Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, secretário-executivo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

O parlamentar tem visitado empresas do Grande ABC justamente para ouvir as demandas e entender o atual estágio econômico da região, sobretudo com relação à tecnologia. Ele defende que as sete cidades busquem novas matrizes econômicas diante da transformação industrial pela qual o mundo passa.

“Nós somos o principal polo da indústria no Brasil. E se pretendemos continuar sendo, é necessário fazer uma integração com as indústrias que estão instaladas aqui para poder ampliar o seu polo tecnológico. O que nós percebemos é que há uma mudança de matriz econômica da própria indústria, em uma revolução industrial moderna. Precisamos que esse polo tecnológico moderno se instale aqui no Grande ABC”, sustentou Alex.

O deputado esteve na Mercedes-Benz e na Scania, onde ouviu dos diretores a respeito de investimentos em tecnologia e inovação. Também esteve em fábricas menores, também para entender os processos de firmas de menor poder de investimento.

“Para saber o que precisamos fazer, nada melhor do que ouvir o industriário, seja ele de grande, médio ou pequeno porte. Precisamos que o emprego siga aqui na nossa região. E o poder público não pode atrapalhar essa mudança, tem de desburocratizar processos e ter uma visão tributária que permita um investimento perene”, finalizou.