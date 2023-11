Convenção nacional do PSDB sairá até o fim do mês, avisa Paulo Serra

Convenção nacional do PSDB deve acontecer até o fim do mês, segundo o tesoureiro nacional do partido, presidente estadual da federação entre PSDB e Cidadania e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Segundo o tucano, essa etapa burocrática será importante para encaminhar diretrizes para as eleições municipais do ano que vem.

Em setembro, a juíza Thais Araújo Correia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou que o PSDB realizasse convenção nacional para referendar a convenção dentro de 30 dias. Atualmente o partido é comandado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - a magistrada autorizou a permanência de Leite até a organização da convenção.

“Estamos em um processo de transformação, uns falam em reconstrução. Fato é que estamos no final de uma transição para um PSDB renovado, com plano e projeto muito claros para o cenário nacional de 2026. Claro que passa pela eleição de 2024, teremos candidaturas importantes nas 100 maiores cidades, isso falando em federação. Mas nosso foco é 2026. A partir de novembro, com a consolidação da executiva, com a comissão eleita, para sair dessa provisoriedade, vamos estruturar o partido nesse plano.”

O Diário apurou que a convenção nacional deve acontecer no dia 30 de novembro, com Eduardo Leite como franco favorito. Segundo Paulo Serra, “99% do partido” estão engajados nesse processo de transformação da legenda - em um recado claro ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), autor da representação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra o próprio partido.

“O PSDB liderou grandes debates e grandes políticas públicas ao longo dos anos no Brasil. Deu estabilidade econômica com o Plano Real, foi fundamental para o avanço da tecnologia de comunicação com a privatização das telecomunicações. Só que, no meio do percurso, esse legado foi deixado de lado e o PSDB se perdeu em um debate que não faz jus à história do partido nem é produtivo para o Brasil. Estou animado para esse processo que estamos reconstruindo”, ponderou.

Sucessão em Santo André só vai se afunilar após aniversário da cidade

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), colocou em banho-maria o processo de sua sucessão ao dizer que só vai afunilar a discussão após o aniversário da cidade, no dia 8 de abril.

Em entrevista ao Diário, Paulo Serra despistou sobre o favorito para encabeçar a chapa governista, dizendo que “as convenções só acontecem em junho de 2024” e que “vamos respeitar as leis”.

“Até o aniversário da cidade não tem calendário eleitoral, o foco é a gestão. Acredito que, em maio, pouco antes do calendário formal, o debate vai se afunilar. Antes disso, não irá”, sentenciou o chefe do Executivo.

“Mas, mais importante do que discutir nomes, é entender o sentimento das pessoas. Se houver entendimento de continuidade, de sequência do ritmo e de produtividade que implementamos, o debate será em torno da manutenção do grupo, de um modelo de gestão. Evidentemente que alguém irá encabeçar esse modelo, mas o nome é menos importante do que o modelo que foi implementado em Santo André”, prosseguiu Paulo Serra.

O tucano afirmou ainda que “há muita coisa para se fazer” e que, por isso, o foco atual tem de ser trabalhar pela gestão. “Os números mostram que estamos no caminho certo, fomos reeleitos com percentual muito grande, o que nos mostra que a cidade reencontrou seu caminho. Temos problemas e desafios ainda, mas sabendo que estamos em uma Santo André muito melhor do que em 2016. É por isso que digo que o modelo é mais importante que o nome na eleição em Santo André.”

Nas demais cidades da região, Paulo Serra, que é presidente da federação PSDB-Cidadania, salientou que o bloco terá candidaturas competitivas em cinco das sete cidades - em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra - e que há aliados em Diadema (caso de Taka Yamauchi, MDB) e Mauá (Juiz João, PSD).