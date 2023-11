Denno Senshi Porygon: por que episódio de Pokémon foi banido no mundo?

Em 16 de dezembro de 1997, ia ao ar o 38º episódio de Pokémon. Batizado de Denno Senshi Porygon (Porygon, o Soldado Cibernético, em tradução livre), o capítulo foi exibido para mais de 4 milhões de residências japonesas. E apenas para elas. Isso porque o episódio foi banido do mundo após levar mais de 600 crianças para o hospital naquela mesma noite.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O infame episódio

Em Denno Senshi Porygon, Ash e seus amigos são enviados para dentro do sistema de transferência de um Centro Pokémon que está com defeito. No universo alternativo digital, eles devem enfrentar a Equipe Rocket, que deseja roubar Porygon, um Pokémon virtual do Professor Akihabara, responsável por criar o software.

Com a intenção de ajudar os amigos, a enfermeira Joy envia um antivírus. O programa, no entanto, acaba disparando mísseis em direção aos personagens. Para impedi-los, Pikachu usa o Choque do Trovão, causando uma explosão de luzes azuis e vermelhas. Essa cena foi o grande erro. Os feixes piscavam de forma frenética na tela, 12 vezes por segundo.

As explosões coloridas em alta velocidade prejudicaram a saúde dos pequenos telespectadores. De acordo com autoridades japonesas, cerca de 12 mil crianças foram afetadas pelo episódio. Dessas, 685 procuraram os hospitais com sintomas como convulsões, ataques epiléticos, visão embaçada, dores de cabeça, tontura, náusea, cegueira temporária e perda de consciência.

Consequências do Denno Senshi Porygon

Segundo explicações dadas à época pela TV Tokyo à Agência Nacional de Polícia do Japão, a técnica de luzes já tinha sido usada outras vezes em Pokémon. Além disso, o episódio foi exibido para uma audiência teste antes de ser colocado no ar.

Ainda assim, a TV Tokyo emitiu um pedido de desculpas à população e suspendeu a transmissão do anime por quatro meses. Vendedores retiraram a série das prateleiras e a Nintendo, que ainda é responsável por produzir o jogo, viu suas ações caírem 5%.

O anime retornou à programação apenas após todas as cenas similares às da explosão de Denno Senshi Porygon serem adaptadas. E, desde o incidente, videogames e animações passaram a trazer avisos dos riscos de epilepsia fotossensível.

É válido destacar que o episódio permanece banido ao redor do mundo. Além disso, Porygon e suas evoluções (Porygon 2 e Porygon Z) nunca mais apareceram no anime.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

*Fontes: Aventuras na História, Coisas do Japão, Ei Nerd! e TecMundo