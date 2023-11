Um em cada sete moradores recebe o benefício do Bolsa Família na região

Um a cada sete moradores do Grande ABC é beneficiário do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal que completou 20 anos em outubro deste ano. No total, 356.915 pessoas, ou 144.079 famílias, receberam o benefício em agosto, mês mais recente disponível na plataforma do Cecad (Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico). Com 110.385, São Bernardo é o município da região com maior número de indivíduos cadastrados na principal política pública do País de combate à fome a extrema pobreza. (Veja dados por cidade na tabela ao lado)

Jéssica Adrieli Silva Vargas da Luz, 35 anos, Gleidson Álvaro Mariottio, 39, e Paula Oliveira da Cruz, 31, fazem parte dos beneficiados pelo programa na região. Com renda inferior a R$ 218 por mês (valor máximo para ter direito ao auxílio), os moradores de São Bernardo precisaram recorrer ao Bolsa Família para poder arcar com as despesas básicas do dia a dia, como moradia e alimentação.

Os três recebem no mínimo R$ 600 – os valores não são os mesmos porque a nova versão do programa federal, relançada em março deste ano após ser extinta e substituída em 2021 pelo Auxílio Brasil, considera diferentes formações familiares, ou seja, gestantes e famílias com filhos de 7 a 18 anos recebem valores complementares ao benefício base.

Os beneficiários do Grande ABC possuem relações distintas com o Bolsa Família. Para Jéssica Adrieli, o auxílio federal garante que seus quatro filhos tenham comida na mesa e um teto para morar, quebrando o ciclo de três gerações da sua família que viveram em situação de rua. O valor do benefício não é suficiente para todas as despesas do mês, e com dificuldades de retornar ao mercado de trabalho, a moradora do Bairro Montanhão, que nasceu no Rio de Janeiro, continua vendendo balas no Centro do município para complementar a renda.

Para receber o auxílio mensal, Jéssica precisa cumprir uma série de requisitos estabelecidos pelo programa nas áreas da educação e da saúde, como manter a atualização da carteira de vacinação dos filhos e a frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 e 5 anos.

“Uma vez deixei de levar minha filha na pesagem obrigatória e eles bloquearam meu benefício por um tempo. Tem que cumprir com todas as regras certinho, senão eles cortam. O Bolsa Família me ajudou a criar meus filhos. Sem o benefício eles teriam que me ajudar a vender doces na rua, porque o dinheiro que consigo sozinha é pouco para sobreviver”, conta a beneficiária, que mesmo com a dura realidade ainda sonha em trabalhar como aeromoça. “Quem sabe um dia, né?”, complementa.

Enquanto Jéssica recebe o benefício há cerca de 15 anos, Gleidson e Paula aderiram ao programa faz pouco tempo, e seguem na busca por autonomia financeira para deixar o Bolsa Família. Gleidson é engenheiro agrônomo e possui dislexia e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), condições que, segundo ele, atrapalham na recolocação ao mercado de trabalho. “Estou procurando um emprego desde o início da pandemia, está muito difícil, as empresas não querem contratar alguém com essas patologias”, desabafa.

Criada em uma família de mulheres domésticas, com sua mãe e irmã atuando na área de limpeza durante toda a vida, Paula Oliveira tenta quebrar esse ciclo socioeconômico. Beneficiária do Bolsa Família desde agosto do ano passado, a moradora do Parque São Bernardo, pretende ser a primeira pessoa do seu núcleo familiar a cursar uma universidade.

“Pretendo fazer faculdade de confeitaria, por isso estou investindo na área, aprendendo e fazendo bolos por conta própria. Assim que conseguir me estabilizar vou sair do programa e dar a oportunidade para outras pessoas que precisam. Por enquanto, o dinheiro me ajuda a pagar as contas e sustentar meu filho”, afirma Paula.

IMPACTO SOCIAL

Em 18 anos do Bolsa Família, de 2004 a 2021, o governo federal repassou R$ 1,6 bilhão aos sete municípios do Grande ABC, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No mesmo período, para todos os Estados do País foram destinados R$ 327,3 bilhões. O doutor e professor de economia do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, analisa os custos do programa para o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil.

“O Bolsa Família custa, em média, de 0,5% a 0,7% para o PIB do País. Para se ter uma ideia, neste ano vamos pagar de juros 5% do PIB, ou seja, o programa social custa 10 vezes menos que a dívida brasileira. É uma política pública reconhecida internacionalmente e com alto impacto na retirada da população mais vulnerável da situação de extrema pobreza. Deixar de pagar o Bolsa Família não vai adiantar nada do ponto de vista fiscal, mas irá criar uma situação gigantesca de miséria no País”, explica Balistiero.

O docente rebate ainda uma das principais críticas realizadas ao programa social, do seu caráter assistencialista e de falta de estímulo à emancipação financeira dos beneficiários. “Quem critica às vezes é dono de um empreendimento que goza de benefício fiscal, que empresta dinheiro do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com juros subsidiados. O Bolsa Família é um programa assistencial, a porta de saída tem que ser pela economia, por meio de outras políticas públicas, como inclusão do jovem no mercado de trabalho e ampliação acesso à universidade. Para a pessoa que vive em situação de extrema pobreza, aquele dinheiro vai apenas permitir que ela não morra de fome”, finaliza.