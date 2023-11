Palavra do Leitor - 6 de novembro de 2023

Tempestade

‘Na região, falta de energia elétrica pode ser normalizada até terça-feira’ (Setecidades, ontem). Acho incrível a demora das autoridades em retirar uma árvore caída numa das vias mais movimentadas de São Caetano, a Rua Alegre. Os prédios da rua então sem energia, o trânsito sendo desviado e apenas alguns agentes de trânsito olhando a árvore atravessada no meio da rua. Não dá para acreditar numa situação dessas.

Roberto Saraiva Romera

São Caetano

Justiça

Mais um miliciano sai pela porta da frente da cadeia mesmo com prisão preventiva decretada pela justiça. Peterson Almeida, conhecido como Pet ou Flamengo, é um dos milicianos mais perigosos que integra a milícia do Zinho, que aterrorizou moradores da Zona Oeste do Rio, ateando fogo em 35 ônibus dias atrás. Por que foi solto se tinha mandado de prisão preventiva? A justiça informa que enviou e-mail à polícia e a Administração Penitenciária comunicando a prisão preventiva do miliciano porque constava no banco de dados de procurados. Segundo estes órgãos, o endereço do e-mail enviado não existe há cinco anos e também não encontrou o nome dele no rol de procurados. Com esta trapalhada toda, o que aconteceu? Mais um bandido saindo pela porta da frente e agora a polícia está correndo atrás dele. Por que estes bandidos estão sendo colocados na rua com tanta facilidade? Não é a primeira vez que isso ocorre no Rio. O miliciano Abelha, também saiu da prisão, mesmo com mandado de prisão expedido pela justiça, pouco tempo atrás de maneira muito suspeita. Ele foi filmado saindo de bermuda e chinelão, quando o carro do ex-secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, se aproxima, abaixa o vidro e cumprimenta o meliante, como se amigo fosse. Será que não? Tem muita coisa errada na cidade que um dia foi chamada de maravilhosa e de encantos mil. Pobre Rio decadente.

Mauri Fontes

Santo André

GM

''Justiça manda a GM readmitir funcionários da fábrica de S.Caetano’ (Economia, dia 2). Todos precisam trabalhar para o sustento próprio e da família, independentemente de gosto partidário ou simpatia por políticos de estimação. Brincamos muito, principalmente com os bandeiras vermelhas, mas nunca iria desejar o mal para o meu próximo. Agora, sendo bem racional, se a GM arriar as calças agora será “obrigada” a arriar sempre! Simples assim! Sabemos que os bandeiras vermelhas (Luly, sua quadrilha, 38 ministros e seus afilhados STF, TSE e Judiciário) estão avançando, drasticamente, com o propósito de comandar o Brasil com mãos de ferro... Então, a GM (futuramente, outras empresas) está entre a cruz e a espada!

Paulo Rogério

Mauá

Novembro Azul

O câncer de próstata continua fazendo milhares de vítimas em todo o mundo, principalmente no Brasil, onde reinam machismo, preconceito, falta de informação e de prevenção. Lembro-me da primeira vez em que fiz o temível exame de toque retal. Entrei no consultório supernervoso e fiquei assustado quando vi o médico, alto, forte e mãos de lenhador. Confesso que tremi na base, mas a consciência falou mais alto. Sem cerimônia o médico disse: ‘Abaixa a calca’. Poxa, doutor, o senhor não vai criar clima favorável? Sou virgem, estou inseguro e com muito medo. Por favor, cante uma canção, romântica, sirva um drink, faça uns carinhos, depois pode mexer com esse enorme dedão. O médico ficou sério, cara de mau por alguns segundos e logo caiu na gargalhada. O exame foi rápido, suave e eficaz. Com bom humor, ousadia e carinho rola melhor e salva vidas. Machão que é machão, faz prevenção!

Mário Sérgio

São Bernardo