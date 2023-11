Taylor Swift e Anitta fazem a limpa em MTV EMA 2023. Veja a lista de vencedores da premiação

Apesar da premiação MTV EMA 2023 ter sido cancelada por conta das ameaças de bomba em Paris, na França, a entrega de prêmios aconteceu e o Brasil marcou presença.

No último domingo, dia 5, Anitta levou o troféu na categoria de Melhor Artista Latina, desbancando Shakira, Rosália e Bad Bunny. Já Matuê conquistou a categoria de Melhor Artista do Brasil, que concorria com Anavitória, Manu Gavassi, Kevin O Chris e Luísa Sonza.

Taylor Swift fez a limpa no evento ao levar três das sete categorias que concorria. A seguir, confira a lista completa:

Melhor Artista Afrobeats: Rema

Melhor Artista Alternativo: Lana Del Rey

Melhor Artista: Taylor Swift

Melhor Colaboração: KAROL G and Shakira ? TQG

Melhor Artista Eletrônico: David Guetta

Melhor Artista Hip Hop: Nicki Minaj

Melhor Artista K-Pop: Jungkook

Melhor Artista Latina: Anitta

Melhor Artista Ao Vivo: Taylor Swift

Revelação: Peso Pluma

Melhor Artista Pop: Billie Eilish

Melhor Artista Push: Tomorrow X Together

Melhor Artista de R&B: Chris Brown

Melhor Artista de Rock: Måneskin

Melhor Música: Jung Kook Featuring Latto ? Seven

Melhor Clipe: Taylor Swift ? Anti-Hero

Melhor Artista Africano: Diamond Platnumz

Melhor Artista da Ásia: BE:FIRST

Melhor Artista ? Austrália: Kylie Minogue

Melhor Artista ? Brasil: Matuê

Melhor Artista ? Canadá: Shania Twain

Melhor Artista ? Caribe:Young Miko

Melhor Artista ? Holanda: FLEMMING

Melhor Artista ? França: Bigflo & Oli

Melhor Artista ? Alemanha: Kontra K

Melhor Artista ? Hungria: ajsa luna

Melhor Artista ? Índia: Tsumyoki

Melhor Artista ? Itália: Måneskin

Melhor Artista ? América do Norte: Kenia OS

Melhor Artista ? América Central: Feid

Melhor Artista ? América do Sul: Lali

Melhor Artista ? Nova Zelândia: SIX60

Melhor Artista ? Nórdico: Käärijä

Melhor Artista ? Polonia: Doda

Melhor Artista ? Portugal: Bispo

Melhor Artista ? Espanha: Samantha Hudson

Melhor Artista ? Suíça: Gjon?s Tears

Melhor Artista ? Reino Unido e Irlanda: Tom Grennan

Melhor Artista ? Estados Unidos: Nicki Minaj